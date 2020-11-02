İrem Derici’den Demet Akalın’a olay gönderme: Hiçbir erkeğin gücüne ihtiyaç duymuyorum!

Derici, "Benim gönlüm mahalle hayatında oturmakta ama biliyorsunuz malum bir sapık olayı oldu. O yüzden güvenlikli siteye taşındım ama mahalle ortamını seviyorum" diyerek, bir süre daha güvenlikli yerde oturmak zorunda kalacağını sözlerine ekledi.

33 yaşındaki İrem Derici, "Yaşadığınız olaydan sonra korktuğunuz oluyor mu? sorusuna, "Niye korkayım canım, insanlar benden korksun. O olayda da korktuğum yoktu ama suyu çıktığı için mahkemeye taşındı" yanıtını verdi.

