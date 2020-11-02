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02 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri İrem Derici’den Demet Akalın’a olay gönderme: Hiçbir erkeğin gücüne ihtiyaç duymuyorum! İrem Derici’den Demet Akalın’a olay gönderme: Hiçbir erkeğin gücüne ihtiyaç duymuyorum!
Şarkıcı İrem Derici, önceki gün Bebek sahilinde görüntülendi. Boğaz havası alan şarkıcı ayaküstü gazetecilerle sohbet etti. Demet Akalın'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalara gönderme yapan Derici, "Hiçbir erkeğin gücüne ihtiyaç duymuyorum" dedi.
Giriş Tarihi: 02.11.2020 09:32 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020 09:35
İrem Derici, Bebek sahilde objektiflere yansıdı. Şarkıcı, "İş yok güç yok daralıyorum evin içinde, çıkıp geziyorum sahilde. Kulaklığımı da takıyorum" dedi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Derici, "Benim gönlüm mahalle hayatında oturmakta ama biliyorsunuz malum bir sapık olayı oldu. O yüzden güvenlikli siteye taşındım ama mahalle ortamını seviyorum" diyerek, bir süre daha güvenlikli yerde oturmak zorunda kalacağını sözlerine ekledi.
33 yaşındaki İrem Derici, "Yaşadığınız olaydan sonra korktuğunuz oluyor mu? sorusuna, "Niye korkayım canım, insanlar benden korksun. O olayda da korktuğum yoktu ama suyu çıktığı için mahkemeye taşındı" yanıtını verdi.
Derici, "Erkeğin gücüne ihtiyaç duyuyor musunuz? sorusuna ise, "Hiçbir erkeğin gücüne ihtiyaç duymuyorum. Yolda arabam bozulursa da yol yardım çağırırım. Benim hayatıma giren erkeklerin yeter artık bırak birazda ben yapayım dedikleri oldu" dedi.
Şarkıcı, sözlerine; "Cabbar bir kadınım her şeyi tek başıma yaparım. Fiziksel güç hariç, kadınların erkeklerden bir farkı olduğunu görmüyorum. Bende skandal yok bu aralar. Bundan sonra evlilikte yok" diye devam ederek Demet Akalın'a gönderme yaptı.
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programında konuşan Demet Akalın, kadınların bir kocasının olmasının iyi bir şey olduğunu ve erkek gücünün önemini anlatmıştı.