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Mehmet Ali Nuroğlu sessiz sedasız evlendi! İşte eşi Berrin Ağırbaş

Yayınlandığı dönemde atv ekranlarında izlenme rekorları kıran Sen Anlat Karadeniz dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Mehmet Ali Nuroğlu'ndan güzel haber geldi. Başarılı oyuncu bir süredir birlikte olduğu Berrin Ağırbaş ile sessiz sedasız evlendi. 43 yaşında ikinci kez nikah masasına oturan oyuncu Mehmet Ali Nuroğlu'nun eşi Berrin Ağırbaş ile ilk karesi sosyal medyada paylaşıldı. İşte Mehmet Ali Nuroğlu'nun eşi Berrin Ağırbaş...

Giriş Tarihi: 07.03.2023 10:46 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 10:46
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Mehmet Ali Nuroğlu sessiz sedasız evlendi! İşte eşi Berrin Ağırbaş

Yıllar önce rol aldığı Çemberimde Gül Oya ve Sen Anlat Karadeniz gibi dizilerdeki başarılı oyunculuk performansıyla hafızalara kazınan Mehmet Ali Nuroğlu'ndan güzel haber geldi.

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Mehmet Ali Nuroğlu sessiz sedasız evlendi! İşte eşi Berrin Ağırbaş

Mehmet Ali Nuroğlu 2011 yılında Çiçek Nuroğlu ile evlenmiş ikili sessiz sedasız boşanmıştı.

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Mehmet Ali Nuroğlu sessiz sedasız evlendi! İşte eşi Berrin Ağırbaş

Şimdilerde yeni versiyonu çekilen Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi"nde Yücel rolüne hayat veren Nuroğlu, bir süredir Berrin Ağırbaş ile ilişki yaşıyordu.

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Mehmet Ali Nuroğlu sessiz sedasız evlendi! İşte eşi Berrin Ağırbaş

İlişkilerini gözlerden uzak bir şekilde yaşayan ikili, bugün sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Nikah fotoğraflarını yayınladı

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Mehmet Ali Nuroğlu sessiz sedasız evlendi! İşte eşi Berrin Ağırbaş

Nuroğlu nikaha gelen arkadaşlarının "Düğün günü" notuyla yayınladığı fotoğrafı paylaştı.