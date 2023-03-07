Mehmet Ali Nuroğlu sessiz sedasız evlendi! İşte eşi Berrin Ağırbaş

Yayınlandığı dönemde atv ekranlarında izlenme rekorları kıran Sen Anlat Karadeniz dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Mehmet Ali Nuroğlu'ndan güzel haber geldi. Başarılı oyuncu bir süredir birlikte olduğu Berrin Ağırbaş ile sessiz sedasız evlendi. 43 yaşında ikinci kez nikah masasına oturan oyuncu Mehmet Ali Nuroğlu'nun eşi Berrin Ağırbaş ile ilk karesi sosyal medyada paylaşıldı. İşte Mehmet Ali Nuroğlu'nun eşi Berrin Ağırbaş...