07 Mart 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Eski futbolcu Serkan Balcı’nın olaylı gecesi! Küfürler yağdırıp gazetecilerin üzerine yürüdü

Eski futbolcu Serkan Balcı’nın olaylı gecesi! Küfürler yağdırıp gazetecilerin üzerine yürüdü

Eski futbolcu Serkan Balcı kız arkadaşıyla gittiği bir mekandan çıkarken ortalığı karıştırdı. Muhabirlerin "Boşanma sebebiniz eşinizi aldatmanız mıydı?" sorusu karşısında çılgına dönen Balcı el hareketi yaparak etrafına küfürler savurdu. Araya giren birkaç kişi görüntü alan gazetecileri engelleyip üzerlerine yürüdü.

Giriş Tarihi: 07.03.2023 09:59 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 10:00
  • 1
  • 7
Eski futbolcu Serkan Balcı’nın olaylı gecesi! Küfürler yağdırıp gazetecilerin üzerine yürüdü

Gençlerbirliği altyapısında futbola başlayan ve Fenerbahçe, Trabzonspor, Antalyaspor, Mersin İdman Yurdu, Ankaragücü takımlarında oynayan futbolcu Serkan Balcı, son olarak Sarıyerspor forması giyiyordu. 24 kez Milli Takım forması giymiş olan Balcı, 2019 yılında futbolu bırakmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Eski futbolcu Serkan Balcı’nın olaylı gecesi! Küfürler yağdırıp gazetecilerin üzerine yürüdü

EL HAREKETİ YAPIP KÜFÜRLER YAĞDIRDI

39 yaşındaki eski milli futbolcu Serkan Balcı, önceki akşam kız arkadaşlarıyla Kuruçeşme'de eğlendi. Alkolü fazla kaçıran futbolcu kabadayıya dönüştü.

  • 3
  • 7
Eski futbolcu Serkan Balcı’nın olaylı gecesi! Küfürler yağdırıp gazetecilerin üzerine yürüdü

"BOŞANMA SEBEBİ ALDATMA MIYDI?"

Balcı, kendisini görüntüleyen basın mensuplarının; "Serkan Bey, 2019 yılında eşinizden boşandınız. Boşanma sebebi eşinizi aldatma mıydı?" sorusu üzerine çileden çıktı.

  • 4
  • 7
Eski futbolcu Serkan Balcı’nın olaylı gecesi! Küfürler yağdırıp gazetecilerin üzerine yürüdü

"Bu nasıl soru, siz kimsiniz? Beni çekseniz kaç yazar! Bak bunlarla şimdi eve gideceğim" diyerek ağza alınmayacak Küfürler savuran Serkan Balcı, daha da ileri giderek muhabirlere orta parmak işareti yaptı.

  • 5
  • 7
Eski futbolcu Serkan Balcı’nın olaylı gecesi! Küfürler yağdırıp gazetecilerin üzerine yürüdü

GAZETECİLERİN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER

Mekan çıkışı kalabalık içinden birkaç kişi, bağırarak küfürler savuran Balcı'yı değil de, görüntü alan gazetecileri engelleyip üzerlerine yürüdüler.