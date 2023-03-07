07 Mart 2023, Salı
Eski futbolcu Serkan Balcı’nın olaylı gecesi! Küfürler yağdırıp gazetecilerin üzerine yürüdü
Eski futbolcu Serkan Balcı kız arkadaşıyla gittiği bir mekandan çıkarken ortalığı karıştırdı. Muhabirlerin "Boşanma sebebiniz eşinizi aldatmanız mıydı?" sorusu karşısında çılgına dönen Balcı el hareketi yaparak etrafına küfürler savurdu. Araya giren birkaç kişi görüntü alan gazetecileri engelleyip üzerlerine yürüdü.
Giriş Tarihi: 07.03.2023 09:59 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 10:00
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