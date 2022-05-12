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Mehmet Ali Erbil’in sözleri Melike Öcalan’ı çıldırttı: "İki gündür etkisindeyim"
Mehmet Ali Erbil'in "sana elimi değdiremedim" sözleri Melike Öcalan'ı çileden çıkardı. Sunuculuğunu yaptığı ödül töreninde Erbil'in söyledikleriyle şoke olan Öcalan'dan ilk açıklama geldi. Erbil'in "elimi değdirdiğim meşhur oluyor ama sana değdiremedim" sözleri karşısında sinirlenen Melike Öcalan sosyal medya hesabından bakın neler söyledi.
Giriş Tarihi: 12.05.2022 12:35Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 12:35