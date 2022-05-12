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Haberler Galeri Mehmet Ali Erbil’in sözleri Melike Öcalan’ı çıldırttı: "İki gündür etkisindeyim"

Mehmet Ali Erbil’in sözleri Melike Öcalan’ı çıldırttı: "İki gündür etkisindeyim"

Mehmet Ali Erbil'in "sana elimi değdiremedim" sözleri Melike Öcalan'ı çileden çıkardı. Sunuculuğunu yaptığı ödül töreninde Erbil'in söyledikleriyle şoke olan Öcalan'dan ilk açıklama geldi. Erbil'in "elimi değdirdiğim meşhur oluyor ama sana değdiremedim" sözleri karşısında sinirlenen Melike Öcalan sosyal medya hesabından bakın neler söyledi.

Giriş Tarihi: 12.05.2022 12:35 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 12:35
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Mehmet Ali Erbil’in sözleri Melike Öcalan’ı çıldırttı: İki gündür etkisindeyim

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bir ödül törenine katıldı. Ödül vermek için sahneye çıkan Mehmet Ali Erbil'in, sahnede herkesin içinde gecesinin sunucusu Melike Öcalan'a söyledikleri sosyal medyada gündem oldu.

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Mehmet Ali Erbil’in sözleri Melike Öcalan’ı çıldırttı: İki gündür etkisindeyim

"SANA DEĞDİREMEDİM"

Erbil, programın sunucusu Melike Öcalan'a yönelerek, "Çok güzelleşmişsin sen. Elimi değdirdiğim herkes meşhur oluyordu. Bir sana değdiremedim elimi." ifadelerini kullandı. Bugün 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Melike Öcalan, yaşananlarla ilgili açıklama yaptı:

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Mehmet Ali Erbil’in sözleri Melike Öcalan’ı çıldırttı: İki gündür etkisindeyim

"İKİ GÜNDÜR ETKİSİNDEYİM"

"İki gündür olayın etkisinden çıkamıyorum. Böyle bir şeyle anılmak can sıkıcı bir şey açıkcası. Ne diyebilirim ki üzücü bir şey. Sahnede neye uğradığımı şaşırdım ben toparlamasam konu farklı bir yerlere gidecekti biraz sakin kalmaya başladım.

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Mehmet Ali Erbil’in sözleri Melike Öcalan’ı çıldırttı: İki gündür etkisindeyim

"ERKEK ELİ DEĞMEDEN DE OLUYOR"

Mhmet Ali Erbil okumuş bir insan bir kadının başarısıyla bir yerlere gelmesine şaşırması çok üzücü. Bir erkeğin elinin değmeden bir kadının başarılı olmasına şaşırdı.

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Mehmet Ali Erbil’in sözleri Melike Öcalan’ı çıldırttı: İki gündür etkisindeyim

"BİR DAHA YAN YANA GELMEK İSTEMİYORUM"

"Şaka dediğiniz komik olur bu komik değildi. Burada terazinin kantarı baya bir kaçmış. Profesyonel olarak işimi yaparım ben ama bir daha Mehmet Ali Erbil'le yan yana gelmek istemem."