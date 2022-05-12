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Küçük Kadınlar’ın yıldızları Hande Soral ve Fulya Zenginer 12 yıl sonra bir araya geldi! "Sette doğuracaklar listesi!"

Bir döneme damgasını vuran yapımlardan olan Küçük Kadınlar dizisinde iki kız kardeşi oynayan Hande Soral ve Fulya Zenginer 12 yıl sonra bir araya geldi. Şimdilerde anne olmak için gün sayan iki güzel oyuncu, sette verdikleri pozu takipçileriyle paylaştı. Soral, o karelere "Sette doğuracaklar listesi!" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 12.05.2022 11:30
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Küçük Kadınlar’ın yıldızları Hande Soral ve Fulya Zenginer 12 yıl sonra bir araya geldi! Sette doğuracaklar listesi!

Kendisi gibi İsmail Demirci ile 2017 yılında dünyaevine giren Hande Soral, şimdilerde ilk kez anne olacak olmanın heyecanını yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda oğluna Ali adını vereceğini duyuran güzel oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor.

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Küçük Kadınlar’ın yıldızları Hande Soral ve Fulya Zenginer 12 yıl sonra bir araya geldi! Sette doğuracaklar listesi!

Karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Hande Soral, 'Küçük Kadınlar' adlı dizide birlikte rol aldığı Fulya Zenginer ile 12 yıl sonra bir araya geldi.

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Küçük Kadınlar’ın yıldızları Hande Soral ve Fulya Zenginer 12 yıl sonra bir araya geldi! Sette doğuracaklar listesi!

YILLAR SONRA AYNI SETTE

2008-2011 yılları arasında izleyici karşısına çıkan ve kadrosunda Özge Borak, Elit İşcan, Selin Ilgar ve Kıvanç Kasabalı gibi isimlerin yer aldığı 'Küçük Kadınlar'da 'Armağan' ve 'Yeliz' karakterlerine hayat veren Hande Soral ile Fulya Zenginer, aynı sette buluştu.

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Küçük Kadınlar’ın yıldızları Hande Soral ve Fulya Zenginer 12 yıl sonra bir araya geldi! Sette doğuracaklar listesi!

Hande Soral, Zenginer ile sette verdikleri pozu takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmedi. Büyüyen karınlarıyla objektif karşısına geçen oyunculardan Soral, paylaşımına; 'Sette doğuracaklar listesi' notunu düştü.

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Küçük Kadınlar’ın yıldızları Hande Soral ve Fulya Zenginer 12 yıl sonra bir araya geldi! Sette doğuracaklar listesi!

Ardından 2010 yılında diziden Zenginer ile çekilen bir karesiyle karnı burnunda pozlarını paylaşan Hande Soral, bu kareleri de "Geçen 12 senedeki iki fark" ifadeleriyle yayınladı.