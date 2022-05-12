Küçük Kadınlar’ın yıldızları Hande Soral ve Fulya Zenginer 12 yıl sonra bir araya geldi! "Sette doğuracaklar listesi!"

Bir döneme damgasını vuran yapımlardan olan Küçük Kadınlar dizisinde iki kız kardeşi oynayan Hande Soral ve Fulya Zenginer 12 yıl sonra bir araya geldi. Şimdilerde anne olmak için gün sayan iki güzel oyuncu, sette verdikleri pozu takipçileriyle paylaştı. Soral, o karelere "Sette doğuracaklar listesi!" ifadelerini kullandı.