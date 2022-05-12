12 Mayıs 2022, Perşembe
Kuruluş Osman muhteşem bölümüyle nefes kesti! Osman Bey ve Alpları İnegöl’e girdi
Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 93'üncü bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 93'üncü bölümüne Osman Bey ve Alplarının İnegöl Kalesi'ni kuşatmaları ve kuşatma sonrası kaleye girmeleri damga vurdu.
Giriş Tarihi: 12.05.2022 12:50 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 12:50
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