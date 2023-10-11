Deniz Uğur’dan eski eşi Reha Muhtar hakkında ağır suçlama! “13 yaşındaki kızımı alkolik etti”

Youtube'da yeni bir programa başlayan Seren Serengil'in ilk konuğu, Reha Muhtar'la mahkemelik olan Deniz Uğur oldu. Çocukların velayeti için mücadele eden Uğur, eski eşi hakkında şoke eden açıklamalarda bulundu. Reha Muhtar'ın akli dengesinin yerinde olmadığını, şizofreni başlangıcı olduğunu ileri süren Deniz, 13 yaşındaki kızının alkolik olduğunu söyledi.