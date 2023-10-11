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Deniz Uğur’dan eski eşi Reha Muhtar hakkında ağır suçlama! “13 yaşındaki kızımı alkolik etti”

Youtube'da yeni bir programa başlayan Seren Serengil'in ilk konuğu, Reha Muhtar'la mahkemelik olan Deniz Uğur oldu. Çocukların velayeti için mücadele eden Uğur, eski eşi hakkında şoke eden açıklamalarda bulundu. Reha Muhtar'ın akli dengesinin yerinde olmadığını, şizofreni başlangıcı olduğunu ileri süren Deniz, 13 yaşındaki kızının alkolik olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 11.10.2023 15:58
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Deniz Uğur’dan eski eşi Reha Muhtar hakkında ağır suçlama! “13 yaşındaki kızımı alkolik etti”

Özel hayatı ve açıklamalarıyla sık sık gündem olan Seren Serengil olaylı bir şekilde ayrıldığı Söylemezsem Olmaz'ın ardından YouTube'da yeni bir programa başladı. Serengil'in ilk konuğu Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur oldu.

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Deniz Uğur’dan eski eşi Reha Muhtar hakkında ağır suçlama! “13 yaşındaki kızımı alkolik etti”

Aralarında şiddet ve velayet davası olan Uğur'un Reha Muhtar hakkında anlattıkları herkesi şaşırttı.

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Deniz Uğur’dan eski eşi Reha Muhtar hakkında ağır suçlama! “13 yaşındaki kızımı alkolik etti”

Eski eşler Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın velayet çekişmesi uzun süre gündem olmuştu. Deniz Uğur, ikizlerinin babaları Reha Muhtar tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete uğradığı iddiaları ile mahkemenin yolunu tutmuştu.

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Deniz Uğur’dan eski eşi Reha Muhtar hakkında ağır suçlama! “13 yaşındaki kızımı alkolik etti”

Daha önce kızı Mina Deniz'in kendisine attığı şiddet gördüğüne dair mesajları yayınlayan Deniz Uğur sonrasında dehşete düşüren ses kayıtları gelmişti.

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Deniz Uğur’dan eski eşi Reha Muhtar hakkında ağır suçlama! “13 yaşındaki kızımı alkolik etti”

Çocukları için eski eşi Reha Muhtar'a karşı mücadele eden Deniz Uğur zor günlerin ardından kızının geçici velayetini almayı başarmıştı.