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Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi 20 yaşına bastı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Magazin dünyasının renkli isimlerinden Mehmet Ali Erbil, özel hayatıyla gündem olmaya devam ediyor. Ünlü şovmen, Tuğba Coşkun ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali Sadi'nin doğum günü kutlamasından paylaştığı kareyle dikkatleri üzerine çekti.

Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi 20 yaşına bastı 1

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 2005 yılında Tuğba Coşkun ile dünyaevine girmiş ve bu evlilikten Ali Sadi adını verdikleri oğulları dünyaya gelmişti. Gözlerden uzakta büyüyen Ali Sadi, 20 yaşına bastı.

Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi 20 yaşına bastı 2

Özel hayatı ve çocuklarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan 69 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, çocuklarına olan düşkünlüğüyle biliniyor. Sezin ve Yasmin Erbil'in ardından oğlu Ali Sadi'yi kucağına alan ünlü şovmen, bu kez oğlunun doğum günü paylaşımıyla gündeme geldi.

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Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi 20 yaşına bastı 3

ALİ SADİ 20 YAŞINA BASTI

Gözlerden uzakta büyüyen Ali Sadi'nin son hali sosyal medyada ilgi gördü. Mehmet Ali Erbil'in boyunu geçen Ali Sadi'nin değişimi ve yakışıklılığı takipçilerin dikkatinden kaçmadı.

Sosyal medyada Ali Sadi için "Mankenlere taş çıkarıyor" şeklinde yorumlar yapılırken, baba-oğulun son görüntüsü de kısa sürede ilgi odağı oldu.

Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi 20 yaşına bastı 4

"İYİ Kİ DOĞDUN OĞLUM"

Mehmet Ali Erbil, 20 yaşına giren oğlunun doğum gününü ailece kutladı. Ünlü şovmen; ilk evliliğinden dünyaya gelen kızı Sezin Erbil, torunu Elisa ve oğlu Ali Sadi ile doğum günü pastasının önünde verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

Erbil, aile karesine "İyi ki doğdun oğlum" notunu düşerek Ali Sadi'nin yeni yaşını kutladı.

Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi 20 yaşına bastı 5

Kısa sürede ilgi gören paylaşıma çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı gelirken, aile karesinde yer alan Mehmet Ali Erbil'in torunu Elisa sevimliliğiyle dikkat çekti.

Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi 20 yaşına bastı 6

ERBİL'İN EVLİLİK KRONOLOJİSİ

İlk ve İkinci Evlilik (Muhsine Kamiloğlu): Mehmet Ali Erbil, ilk evliliğini 1980 yılında Muhsine Kamiloğlu ile yaptı. 1982'de yollarını ayıran çift, 1985 yılında tekrar nikah masasına oturdu. Ancak bu ikinci deneme de kısa sürdü ve çift 1986'da tekrar boşandı. Bu evlilikten Sezin Erbil dünyaya geldi.

Nergis Kumbasar (1989-1996): Üçüncü evliliğini Nergis Kumbasar ile gerçekleştiren Erbil'in bu evliliğinden Yasmin Erbil dünyaya geldi. 1989'da başlayan birliktelik, 1996 yılında sona erdi.

Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi 20 yaşına bastı 7

Sedef Altuntaş (2001-2003): 2001 yılında Sedef Altuntaş ile hayatını birleştiren ünlü şovmen, bu evliliğini ise 2003 yılında noktaladı.

Tuğba Coşkun (2005-2011): Erbil, beşinci evliliğini 2005 yılında Tuğba Coşkun ile yaptı. 2011 yılında boşanan çiftin bu evlilikten Ali Sadi adında bir oğulları bulunuyor.

Gülseren Ceylan (2025): Son olarak 2025 yılının Ağustos ayında Gülseren Ceylan ile dünyaevine giren Mehmet Ali Erbil'in bu evliliği de kısa sürdü. Çift, evlendikten kısa bir süre sonra tek celsede boşandı.

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