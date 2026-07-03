Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi 20 yaşına bastı
Magazin dünyasının renkli isimlerinden Mehmet Ali Erbil, özel hayatıyla gündem olmaya devam ediyor. Ünlü şovmen, Tuğba Coşkun ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali Sadi'nin doğum günü kutlamasından paylaştığı kareyle dikkatleri üzerine çekti.
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 2005 yılında Tuğba Coşkun ile dünyaevine girmiş ve bu evlilikten Ali Sadi adını verdikleri oğulları dünyaya gelmişti. Gözlerden uzakta büyüyen Ali Sadi, 20 yaşına bastı.
Özel hayatı ve çocuklarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan 69 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, çocuklarına olan düşkünlüğüyle biliniyor. Sezin ve Yasmin Erbil'in ardından oğlu Ali Sadi'yi kucağına alan ünlü şovmen, bu kez oğlunun doğum günü paylaşımıyla gündeme geldi.
ALİ SADİ 20 YAŞINA BASTI
Gözlerden uzakta büyüyen Ali Sadi'nin son hali sosyal medyada ilgi gördü. Mehmet Ali Erbil'in boyunu geçen Ali Sadi'nin değişimi ve yakışıklılığı takipçilerin dikkatinden kaçmadı.
Sosyal medyada Ali Sadi için "Mankenlere taş çıkarıyor" şeklinde yorumlar yapılırken, baba-oğulun son görüntüsü de kısa sürede ilgi odağı oldu.
"İYİ Kİ DOĞDUN OĞLUM"
Mehmet Ali Erbil, 20 yaşına giren oğlunun doğum gününü ailece kutladı. Ünlü şovmen; ilk evliliğinden dünyaya gelen kızı Sezin Erbil, torunu Elisa ve oğlu Ali Sadi ile doğum günü pastasının önünde verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.
Erbil, aile karesine "İyi ki doğdun oğlum" notunu düşerek Ali Sadi'nin yeni yaşını kutladı.
Kısa sürede ilgi gören paylaşıma çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı gelirken, aile karesinde yer alan Mehmet Ali Erbil'in torunu Elisa sevimliliğiyle dikkat çekti.