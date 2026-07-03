Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi 20 yaşına bastı

Nergis Kumbasar (1989-1996): Üçüncü evliliğini Nergis Kumbasar ile gerçekleştiren Erbil'in bu evliliğinden Yasmin Erbil dünyaya geldi. 1989'da başlayan birliktelik, 1996 yılında sona erdi.

İlk ve İkinci Evlilik (Muhsine Kamiloğlu): Mehmet Ali Erbil, ilk evliliğini 1980 yılında Muhsine Kamiloğlu ile yaptı. 1982'de yollarını ayıran çift, 1985 yılında tekrar nikah masasına oturdu. Ancak bu ikinci deneme de kısa sürdü ve çift 1986'da tekrar boşandı. Bu evlilikten Sezin Erbil dünyaya geldi.

Sedef Altuntaş (2001-2003): 2001 yılında Sedef Altuntaş ile hayatını birleştiren ünlü şovmen, bu evliliğini ise 2003 yılında noktaladı.

Tuğba Coşkun (2005-2011): Erbil, beşinci evliliğini 2005 yılında Tuğba Coşkun ile yaptı. 2011 yılında boşanan çiftin bu evlilikten Ali Sadi adında bir oğulları bulunuyor.

Gülseren Ceylan (2025): Son olarak 2025 yılının Ağustos ayında Gülseren Ceylan ile dünyaevine giren Mehmet Ali Erbil'in bu evliliği de kısa sürdü. Çift, evlendikten kısa bir süre sonra tek celsede boşandı.