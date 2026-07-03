85 yaşındaki Bedia Akartürk yüzünü gerdirmişti! Son hali gündem oldu

Türk Halk Müziği'nin usta isimlerinden Bedia Akartürk, 4 yıl önce geçirdiği yüz gerdirme operasyonunun ardından son haliyle gündeme geldi. 85 yaşındaki sanatçının canlı yayındaki görüntüsü ve yüzündeki değişim sosyal medyada dikkat çekti.

Türk müziğinin çınar ismi Bedia Akartürk, yıllara meydan okuyan duruşu ve değişimiyle magazin gündemine oturdu. Sanatçı, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportaj sırasında ortaya çıkmıştı. 85 yaşındaki usta ismin son hali dikkatlerden kaçmamıştı.

SON HALİ TELEVİZYON PROGRAMINDA ORTAYA ÇIKTI 4 yıl önce geçirdiği estetik operasyonun ardından uzun süre gözlerden uzak kalan 85 yaşındaki sanatçı, TRT Müzik ekranlarında yayınlanan 'Sınırsız Ezgiler' programındaki performansıyla hayranlarını mest etti.

Uzun süredir televizyon programlarında yer almayan Akartürk, hem sesiyle yüzündeki değişimle ilgi odağı oldu.

Türk halk müziğinin yaşayan efsanesi, Bedia Akartürk, sanat hayatındaki istikrarı ve eşsiz yorumuyla müzik tarihimizde altın harflerle yerini koruyor. . 1941 yılında İzmir Ödemiş'te başlayan hayat yolculuğunu, Türk sanatının zirvesine taşıyan Akartürk, bugün sadece bir sanatçı değil, kültürel bir mirasın temsilcisi olarak anılıyor.

TÜRKÜLERİN ANASI: BEDİA AKARTÜRK Sanat yaşamının ilk kıvılcımlarını 1950'lerin sonunda İzmir'de yakan Akartürk, sesiyle kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. İzmir Radyosu ile başladığı profesyonel kariyerini, uzun yıllar emek verdiği Ankara Radyosu'nda taçlandırdı. O dönem radyo dinleyicisi için "sabah güneşi" olan Akartürk, Anadolu insanının derdini, neşesini ve hüznünü en yalın haliyle dinleyicilere ulaştırdı.