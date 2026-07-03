CANLI YAYIN

85 yaşındaki Bedia Akartürk yüzünü gerdirmişti! Son hali gündem oldu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Türk Halk Müziği'nin usta isimlerinden Bedia Akartürk, 4 yıl önce geçirdiği yüz gerdirme operasyonunun ardından son haliyle gündeme geldi. 85 yaşındaki sanatçının canlı yayındaki görüntüsü ve yüzündeki değişim sosyal medyada dikkat çekti.

85 yaşındaki Bedia Akartürk yüzünü gerdirmişti! Son hali gündem oldu 1

Türk müziğinin çınar ismi Bedia Akartürk, yıllara meydan okuyan duruşu ve değişimiyle magazin gündemine oturdu. Sanatçı, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportaj sırasında ortaya çıkmıştı. 85 yaşındaki usta ismin son hali dikkatlerden kaçmamıştı.

85 yaşındaki Bedia Akartürk yüzünü gerdirmişti! Son hali gündem oldu 2

SON HALİ TELEVİZYON PROGRAMINDA ORTAYA ÇIKTI

4 yıl önce geçirdiği estetik operasyonun ardından uzun süre gözlerden uzak kalan 85 yaşındaki sanatçı, TRT Müzik ekranlarında yayınlanan 'Sınırsız Ezgiler' programındaki performansıyla hayranlarını mest etti.

Ahaber
85 yaşındaki Bedia Akartürk yüzünü gerdirmişti! Son hali gündem oldu 3

Uzun süredir televizyon programlarında yer almayan Akartürk, hem sesiyle yüzündeki değişimle ilgi odağı oldu.

85 yaşındaki Bedia Akartürk yüzünü gerdirmişti! Son hali gündem oldu 4

Türk halk müziğinin yaşayan efsanesi, Bedia Akartürk, sanat hayatındaki istikrarı ve eşsiz yorumuyla müzik tarihimizde altın harflerle yerini koruyor. . 1941 yılında İzmir Ödemiş'te başlayan hayat yolculuğunu, Türk sanatının zirvesine taşıyan Akartürk, bugün sadece bir sanatçı değil, kültürel bir mirasın temsilcisi olarak anılıyor.

85 yaşındaki Bedia Akartürk yüzünü gerdirmişti! Son hali gündem oldu 5

TÜRKÜLERİN ANASI: BEDİA AKARTÜRK

Sanat yaşamının ilk kıvılcımlarını 1950'lerin sonunda İzmir'de yakan Akartürk, sesiyle kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. İzmir Radyosu ile başladığı profesyonel kariyerini, uzun yıllar emek verdiği Ankara Radyosu'nda taçlandırdı. O dönem radyo dinleyicisi için "sabah güneşi" olan Akartürk, Anadolu insanının derdini, neşesini ve hüznünü en yalın haliyle dinleyicilere ulaştırdı.

85 yaşındaki Bedia Akartürk yüzünü gerdirmişti! Son hali gündem oldu 6

Eşsiz sesiyle ve "su gelir güldür güldür" gibi türkülerle tanınan sanatçı, 7 ilde fahri hemşehri unvanına sahiptir. Yalnızca Türkiye sınırları içerisinde değil, Avrupa'dan Asya'ya kadar pek çok ülkede verdiği konserlerle Türk kültürünü başarıyla temsil eden sanatçı, müzik otoriteleri tarafından "Türkülerin usta yorumcusu" olarak nitelendiriliyor.

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin