Kemal Sunal'ın en sevdiği yerdi! Gül Sunal'dan duygulandıran kareler

Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal, vefatının 26. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anıldı. Ailesi ve sevenlerinin katıldığı anma merasiminde duygu dolu anlar yaşanırken, eşi Gül Sunal'ın Tuzla'dan yaptığı paylaşımla yürekleri sızlattı.
"Kapıcılar Kralı", "Çöpçüler Kralı", "Süt Kardeşler", "Hababam Sınıfı", "Tosun Paşa" gibi Türk sinemasında unutulmaz karakterlere hayat veren usta sanatçı Kemal Sunal, aramızdan ayrılışının 26. yılında saygı ve özlemle yad ediliyor.
3 Temmuz 2000 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden usta oyuncu, aradan geçen yıllara rağmen filmleri ve hafızalara kazınan karakterleriyle yaşamaya devam ediyor.
GÜL SUNAL'DAN YÜREK BURKAN PAYLAŞIM
Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, usta sanatçının vefat yıl dönümünde duygusal bir paylaşım yaptı. Daha önce kamuoyuyla paylaşılmamış aile fotoğraflarını yayınlayan Sunal, eşine duyduğu özlemi şu sözlerle dile getirdi:
"Kemal biz böyle iyiydik, niye acele ettin?"
"KEMAL'İN EN SEVDİĞİ YER BURASIYDI"
Gül Sunal, Kemal Sunal'ın en sevdiği yerlerden biri olan Tuzla sahili yakınlarında gün batımında çektiği bir videoyu da takipçileriyle paylaştı. Sunal, görüntülere "Kemal'in en sevdiği yer burasıydı" notunu düştü.
ALİ SUNAL: "ÖZLEDİM BABAM, ÇOK ÖZLEDİM"
Usta sanatçının oğlu Ali Sunal da babasını vefatının 26. yılında unutmadı. Babasıyla çekilmiş nostaljik bir karesini paylaşan Ali Sunal, "Özledim babam, çok özledim" ifadelerini kullandı.
EZO SUNAL'DAN ANLAMLI ÇAĞRI
Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal ise babasının siyah beyaz bir fotoğrafını yayınladı. Ezo Sunal, paylaşımında sevenlerine seslenerek, "En sevdiğiniz filmini yazın, birlikte analım gülen yüzümüzü" mesajını paylaştı.
"HER GEÇEN GÜN DAHA DA AĞIR GELİYOR"
Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal, vefatının 26. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törene, Sunal'ın ailesi, yakınları, sevenleri ve dostları katıldı.
Anma töreninde basın mensuplarına açıklamada bulunan sanatçının eşi Gül Sunal, eşinin vefatının dün gibi olduğunu belirterek, "Vefatı her geçen gün daha da ağır geliyor. Özlüyoruz. Çok seveni var. Halen onu devamlı olarak izleyenler var. Biz de onlardan güç alıyoruz. Onlar olmazsa daha zor. Ama yine de evimiz babasız. Herkese ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz." dedi.
"PAYLAŞIMIMA GELEN YORUMLAR İNANILMAZDI"
Ezo Sunal, her yıl babasının kabrine gelip dua edenlere teşekkürlerini ileterek, "26 yıl nasıl geçti, hem kısa hem uzun bir zaman. Bugün Instagram'da da bir paylaşım yaptım. Altına gelen yorumlar inanılmazdı. Sanki hepsi daha dün babamla karşılaşmış, konuşmuş gibi o sıcaklıktaydılar. Babama olan sevginin devam etmesi ve her gün büyüyerek çoğalması, yeni hayranlarıyla onu paylaşmak da çok büyük bir gurur, mutluluk." diye konuştu.
"DEHŞET ÖZLEM VAR"
Ali Sunal ise 5-6 yaşında çocukların bile babasını izlediğini anlatarak, "Babama hala hayranlar, hala ondan keyif alıyorlar. Belli ki bu böyle devam edecek, gidecek. Bunu bilmek de bizi teselli ediyor ama tabii ona dehşet bir özlem var." ifadelerini kullandı.
Törene katılan tiyatro sanatçısı Ulvi Alacakaptan ise Yeşilçam'da "Postacı" filminde Kemal Sunal ile rol aldığını ve sanatçının dünyanın en ciddi, en dürüst insanlarından birisi olduğunu söyledi.
"ÇOK DÜRÜST BİR OYUNCUYDU"
Alacakaptan, Sunal'ın en güzel filmlerinden birisinin "Propaganda" olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:
"Kimse o filmi, Sunal filmlerine alıştıkları gibi olmadığı için beğenmedi. Sunal da sırf daha güzel bir filmde oynamak adına 'Balalayka' için uçağa binmeyi kabul etti. Fakat daha uçak havalanmadan panikatak sonrasında kalp kriziyle hayatını verdi. Ben öğrencilerime onun bu yaşadıklarını anlatıyorum ve onlara 'Böyle bir oyuncu olabilecek misiniz?' diyorum. Yani o hayatını hiçe sayan bir oyuncuydu. Onunla bir anım daha var. Bir mekanda yanıma oturdu, aslında kimseyle öyle çok konuşmazdı ama benimle 3 saat tiyatro üzerine konuştu. Herkes onun tiyatrodan geldiğini de bilmiyor. Ben Perran Kutman ile kendisini 'Ham Hum Şaralop' oyununda seyretmiştim. Daha kendisi sinemaya geçmemişti. Çok çok büyük bir oyuncuydu. Çok dürüst bir insandı."
Türk halkının kalbinde silinmez bir iz bırakan Kemal Sunal, bugün hâlâ filmleriyle evlere neşe, anılarıyla ise sevenlerinin yüreğine hüzünlü bir tebessüm getiriyor.
HAYATINA 82 FİLM SIĞDIRDI
Kemal Sunal, 28 yıllık sanat hayatına tiyatro oyunları hariç 6'sı yan rol, 76'sı başrol olmak üzere 82 film sığdırdı.
"Saygılar Bizden", "Şaban Askerde", "Şaban ile Şirin" ve "Bay Kamber" olmak üzere 1993-1996'da toplam 4 dizide de oynayan Sunal, filmlerinde öğretmenden bekçiye, kapıcıdan çöpçüye kadar birçok karaktere girerek, her dönem seyirciler tarafından ilgi gördü.
Canlandırdığı her karakterle seyircinin yüzünü güldürmeyi başaran ve halk tarafından fazlasıyla benimsenen Sunal'ın oynadığı filmlerin genelinde, Türk halkının geleneklerinden, adetlerinden ve inanışlarından örnekler öne çıktı.