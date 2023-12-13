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Mehmet Ali Erbil’in eski aşkı Gülseren Ceylan isyan etti: Benden uzak olsun! Artık bıktım
Mehmet Ali Erbil ve 26 yaşındaki eski aşkı Gülseren Ceylan magazin gündeminden düşmedi! Evlilik kararı almalarından kısa bir süre sonra yıllarını ayıran ikili bu kez Ceylan'ın açıklamalarıyla gündeme geldi. Ünlü şovmenle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan genç kız; "Artık bıktım! Yeter ki benden uzak olsun" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 13.12.2023 11:59Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 11:59