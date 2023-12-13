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Haberler Galeri Mehmet Ali Erbil’in eski aşkı Gülseren Ceylan isyan etti: Benden uzak olsun! Artık bıktım

Mehmet Ali Erbil’in eski aşkı Gülseren Ceylan isyan etti: Benden uzak olsun! Artık bıktım

Mehmet Ali Erbil ve 26 yaşındaki eski aşkı Gülseren Ceylan magazin gündeminden düşmedi! Evlilik kararı almalarından kısa bir süre sonra yıllarını ayıran ikili bu kez Ceylan'ın açıklamalarıyla gündeme geldi. Ünlü şovmenle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan genç kız; "Artık bıktım! Yeter ki benden uzak olsun" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.12.2023 11:59 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 11:59
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Mehmet Ali Erbil’in eski aşkı Gülseren Ceylan isyan etti: Benden uzak olsun! Artık bıktım

Ünlü şovmen Şovmen Mehmet Ali Erbil ile 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan, geçtiğimiz aylarda ilişkilerini sonlandırma kararı almıştı. 26 yaşındaki Ceylan, ayrılığın ardından "Ciddi ilişki yaşanacak bir insan değilmiş. Ben de bunu fark ettiğim için evden ayrıldım. Çok başına buyruk bir insan Mehmet Ali. Ben öyle bir insan değilim" demişti.

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Mehmet Ali Erbil’in eski aşkı Gülseren Ceylan isyan etti: Benden uzak olsun! Artık bıktım

Gülseren Ceylan, son olarak Instagram sayfasının hikayeler bölümünden peş peşe videolar paylaşarak, Mehmet Ali Erbil hakkında açıklama yaptı.

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Mehmet Ali Erbil’in eski aşkı Gülseren Ceylan isyan etti: Benden uzak olsun! Artık bıktım

"GÜLSEREN BENDEN VAZGEÇMİŞ DİYOR"

Önce ünlü şovmenin TikTok yayınından bir klip paylaşan Ceylan; "Arkadaşlar merhaba, bir açıklama yapmak istiyorum. Öncelikle bu açıklamamdan önce attığım videoyu izleyin. Dün ben uyurken, Mehmet Ali Erbil TikTok yayınında beni sorduğu için arkadaşlarım beni arıyor. Ben de Mehmet Ali ile muhatap olmak istemediğimi söylüyorum. O da bunun üzerine 'Gülseren benden vazgeçmiş' diyor. Şimdi, neden böyle bir şey paylaşıyorum? Ona gelelim" dedi ve şöyle devam etti:

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Mehmet Ali Erbil’in eski aşkı Gülseren Ceylan isyan etti: Benden uzak olsun! Artık bıktım

"Arkadaşlar ben Mehmet Ali Erbil ile Instagram'dan ilişkimizin bittiğini açıkladığım yazıyı attığımda ayrıldım. Ve tabii ki o günden sonra dört aylık bir ilişkimiz olduğu için, aynı evde yaşadığımız için kopmamız biraz zor oldu. Çünkü gerçek bir aşk vardı."

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Mehmet Ali Erbil’in eski aşkı Gülseren Ceylan isyan etti: Benden uzak olsun! Artık bıktım

"Ayrıldıktan sonra bazen ben onun yanına gittim, o bana yazdı, ben ona yazdım. Buluştuk, arkadaşlarımız bizi barıştırmaya çalıştı ama ben bu durumdan çok sıkıldım."