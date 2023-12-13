Mehmet Ali Erbil’in eski aşkı Gülseren Ceylan isyan etti: Benden uzak olsun! Artık bıktım

"GÜLSEREN BENDEN VAZGEÇMİŞ DİYOR"

Önce ünlü şovmenin TikTok yayınından bir klip paylaşan Ceylan; "Arkadaşlar merhaba, bir açıklama yapmak istiyorum. Öncelikle bu açıklamamdan önce attığım videoyu izleyin. Dün ben uyurken, Mehmet Ali Erbil TikTok yayınında beni sorduğu için arkadaşlarım beni arıyor. Ben de Mehmet Ali ile muhatap olmak istemediğimi söylüyorum. O da bunun üzerine 'Gülseren benden vazgeçmiş' diyor. Şimdi, neden böyle bir şey paylaşıyorum? Ona gelelim" dedi ve şöyle devam etti: