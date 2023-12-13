13 Aralık 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Konserden konsere koşuyordu! Ortadan kaybolan Küçük İbo tanınmaz hale geldi

Konserden konsere koşuyordu! Ortadan kaybolan Küçük İbo tanınmaz hale geldi

Küçük İbo adıyla 12 yaşında sahnelere adım atan Hilal İbrahim Küçük, 90'lı yıllara damgasını vuran isimlerden oldu. Çok sayıda dizide oynayan ve konserden konsere koşan Küçük İbo, kariyerinde hızla ilerlerken bir anda ortadan kayboldu. Daha sonra sahnelere dönse de eski şöhretini bir daha yakalayamayan ünlü isim son haliyle şaşkına çevirdi. İşte Küçük İbo'nun değişimi...

Giriş Tarihi: 13.12.2023 12:10
  • 1
  • 113
Konserden konsere koşuyordu! Ortadan kaybolan Küçük İbo tanınmaz hale geldi

Asıl adı 'Halil İbrahim Küçük' olan Küçük İbo, 21 Mart 1984'te Urfa'da dünyaya geldi. Çok küçük yaşlarda sahnelere adım atan ve İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak gösterilen İbo çocuk yıldızların popüler olduğu bir dönemde herkes tarafından tanındı

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 113
Konserden konsere koşuyordu! Ortadan kaybolan Küçük İbo tanınmaz hale geldi

Dizilerde oynayıp, konserler verdikten sonra birden unutulup gitti. Sonrasında bu ortadan neden kaybolduğunu anlatan Küçük İbo, "Ergenlikte sesim değişti ve bunalıma girdim" olarak açıklamıştı Küçük İbo.

  • 3
  • 113
Konserden konsere koşuyordu! Ortadan kaybolan Küçük İbo tanınmaz hale geldi

Daha sonrasında sahnelere geri dönen Küçük İbo bir daha eski popülerliğini yakalayamadı. Son halini ise görenler tanıyamadı.

  • 4
  • 113
Konserden konsere koşuyordu! Ortadan kaybolan Küçük İbo tanınmaz hale geldi

İşte Küçük İbo'nun son hali...

  • 5
  • 113
Konserden konsere koşuyordu! Ortadan kaybolan Küçük İbo tanınmaz hale geldi

Kahraman - Kahraman Kıral