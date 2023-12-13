Konserden konsere koşuyordu! Ortadan kaybolan Küçük İbo tanınmaz hale geldi

Küçük İbo adıyla 12 yaşında sahnelere adım atan Hilal İbrahim Küçük, 90'lı yıllara damgasını vuran isimlerden oldu. Çok sayıda dizide oynayan ve konserden konsere koşan Küçük İbo, kariyerinde hızla ilerlerken bir anda ortadan kayboldu. Daha sonra sahnelere dönse de eski şöhretini bir daha yakalayamayan ünlü isim son haliyle şaşkına çevirdi. İşte Küçük İbo'nun değişimi...