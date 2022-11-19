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Haberler Galeri Yalı Çapkını Kazım öldü mü? Diren Polatoğulları (Kazım) diziden ayrıldı mı? Yalı Çapkını gerçek hikayesinde Kazım ölüyor mu?

Yalı Çapkını Kazım öldü mü? Diren Polatoğulları (Kazım) diziden ayrıldı mı? Yalı Çapkını gerçek hikayesinde Kazım ölüyor mu?

Yalı Çapkını 9. bölümüyle ekranlara geldi. Yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgi gören dizide yer yerinden oynuyor. Son bölümde, Suna'nın saklandığını ve Seyran'ın yardım ettiğini öğrenen Kazım, yalıya gider ve Seyran'a hesap sormaya başlar. Seyran'a şiddet uygulayan Kazım'ın kafasına Suna ağırlıkla vuruyor. Burada bölüm sona ererken, "Kazım öldü mü?" gibi sorular da araştırılmaya başlandı. Peki, Yalı Çapkını Kazım öldü mü? Diren Polatoğulları (Kazım) diziden ayrıldı mı? Yalı Çapkını gerçek hikayesinde Kazım ölüyor mu? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.11.2022 16:04 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022 16:04
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Yalı Çapkını Kazım öldü mü? Diren Polatoğulları Kazım diziden ayrıldı mı? Yalı Çapkını gerçek hikayesinde Kazım ölüyor mu?

Yalı Çapkını Kazım öldü mü? sorusu, son bölümde yaşanan olayların ardından en çok merak edilenler arasında yer aldı. Suna'yı kurtarmak için Seyran ile Ferit işbirliği yapar ve Suna'yu kaçırma planını gerçekleştirirler. Suna'nın kaybolduğunu öğrenince hıncını Esme'den çıkaran Kazım, Suna'nın saklanmasına Seyran'ın yardım ettiğini öğrenir ve hesap sormaya yalıya gider. Peki, Yalı Çapkını Kazım öldü mü? Diren Polatoğulları (Kazım) diziden ayrıldı mı? Yalı Çapkını gerçek hikayesinde Kazım ölüyor mu? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yalı Çapkını Kazım öldü mü? Diren Polatoğulları Kazım diziden ayrıldı mı? Yalı Çapkını gerçek hikayesinde Kazım ölüyor mu?

Yalı Çapkını'nın 9. son bölümünde Suna'nın nerede olduğunu hesap sormak için Seyran'ın odasına giren Kazım, burada Seyran'a şiddet uygulamaya başlar.

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Yalı Çapkını Kazım öldü mü? Diren Polatoğulları Kazım diziden ayrıldı mı? Yalı Çapkını gerçek hikayesinde Kazım ölüyor mu?

Seyran'a tokat attıktan sonra boğazını sıkmaya başlayan Kazım, şiddetin dozunu artırırken bu olaylara Suna dayanamaz ve eline aldığı ağırlıkla Kazım'ın kafasına vurur.

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Yalı Çapkını Kazım öldü mü? Diren Polatoğulları Kazım diziden ayrıldı mı? Yalı Çapkını gerçek hikayesinde Kazım ölüyor mu?

Bu gelişmelerin ardından baygınlık geçiren Kazım, olay esnasında hemen yere yığılır. Şimdi ise akıllarda tek bir soru var; "Kazım öldü mü?"

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Yalı Çapkını Kazım öldü mü? Diren Polatoğulları Kazım diziden ayrıldı mı? Yalı Çapkını gerçek hikayesinde Kazım ölüyor mu?

YALI ÇAPKINI KAZIM ÖLDÜ MÜ?

Yalı Çapkını'nın yeni bölümünde Kazım ölümle yüz yüze kalacak. Kafasına aldığı ağır darbeyle yoğun bakıma alınan Kazım'ın ölüp ölmeyeceği merak ediliyor. Kazım'ın son durumu Yalı Çapkını'nın 25 Kasım Cuma günü yayınlanacak 10. yeni bölümünde belli olacak.