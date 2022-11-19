Yalı Çapkını Kazım öldü mü? Diren Polatoğulları (Kazım) diziden ayrıldı mı? Yalı Çapkını gerçek hikayesinde Kazım ölüyor mu?

Yalı Çapkını 9. bölümüyle ekranlara geldi. Yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgi gören dizide yer yerinden oynuyor. Son bölümde, Suna'nın saklandığını ve Seyran'ın yardım ettiğini öğrenen Kazım, yalıya gider ve Seyran'a hesap sormaya başlar. Seyran'a şiddet uygulayan Kazım'ın kafasına Suna ağırlıkla vuruyor. Burada bölüm sona ererken, "Kazım öldü mü?" gibi sorular da araştırılmaya başlandı. Peki, Yalı Çapkını Kazım öldü mü? Diren Polatoğulları (Kazım) diziden ayrıldı mı? Yalı Çapkını gerçek hikayesinde Kazım ölüyor mu? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 19.11.2022 16:04 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022 16:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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