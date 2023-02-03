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Ateş Kuşları’nın Ali'si Görkem Sevindik’in eşi de tanıdık çıktı! Bakın kiminle evliymiş

Ateş Kuşları ilk bölümünden itibaren izleyicileri ekran başına kilitlerken dizinin Ali'si Görkem Sevindik gündeme oturdu. Bugüne kadar canlandırdığı karakterlerden çok farklı bir rolle izleyici karşısına çıkan Sevindik bir kez daha kendisine hayran bıraktı. Özel hayatıyla yakın takibe alınan yakışıklı oyuncunun eşinin kim olduğunu gören şaştı kaldı. İşte Ateş Kuşları'nın yıldızı Görkem Sevindik'in eşi...

Giriş Tarihi: 03.02.2023 16:32 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 16:32
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Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik’in eşi de tanıdık çıktı! Bakın kiminle evliymiş

Ateş Kuşları dizisi ekrana damgasını vururken Ali Ateş karakterine hayat veren Görkem Sevindik seyirciler tarafından yakın takibe alındı.

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Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik’in eşi de tanıdık çıktı! Bakın kiminle evliymiş

Özel hayatını kameralardan uzakta tutan Sevindik'in sessiz sedasız evlendiği eşi bakın kim çıktı!

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Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik’in eşi de tanıdık çıktı! Bakın kiminle evliymiş

İşte Ateş Kuşları'nın Ali'si Görkem Sevindik'in güzeller güzeli eşi...

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Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik’in eşi de tanıdık çıktı! Bakın kiminle evliymiş

ATAKAN ÖZKAYA VE SEVGİLİSİ ASENA GİRİŞKEN

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Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik’in eşi de tanıdık çıktı! Bakın kiminle evliymiş

ATAKAN ÖZKAYA VE SEVGİLİSİ ASENA GİRİŞKEN