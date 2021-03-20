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20 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Mehmet Ali Erbil’den yeni proje açıklaması
Yaklaşık iki yıl önce evinde geçirdiği kazanın ardından uzun süre hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil, bir süre önce evinde tedavi görmeye başlamıştı. Gördüğü fizik tedavinin ardından tekrar yürümeye başlayan Erbil, önceki gün Arnavutköy'de bir balıkçıdan çıkarken görüntülendi. Yeni bir proje yapacağını söyleyen ünlü şovmen, muhabirlerin sorusu üzerine şaka yaptığını belirterek, "Yok oğlum ne projesi. Espri yapıyorum" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 20.03.2021 09:16
İki yıl önce evinin banyosunda düşüp yaralandıktan sonra aylarca yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil, uzun bir aradan sonra ilk kez dışarı çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Arnavutköy'de bir balıkçı çıkışında aracına giderken yürümekte zorluk çeken Mehmet Ali Erbil, basın mensuplarını kırmayarak onlarla ayaküstü sohbet etti.
64 yaşındaki sanatçı, "Çok uzun zamandır ilk kez dışarı çıkıyorum. Yanımda sevdiklerim ve dostlarım vardı. Çok zor günler geçirdim. Allah'a çok şükür iyiyim" dedi.
YENİ PROJE...
Yeni bir proje yapacağını söyleyen ünlü şovmen, ısrarlı sorular üzerine şaka yaptığını belirterek, "Yok oğlum ne projesi. Espri yapıyorum" ifadelerini kullandı. Keyfi yerinde olan Mehmet Ali Erbil'e; eski eşi Nergis Kumbasar, 25 yaşındaki kızı Yasmin Erbil ve şarkıcı Arto da eşlik etti.
ESKİ GÜNLERİNE GERİ DÖNDÜ
Erbil, geçtiğimiz günlerde oyuncu Sera Tokdemir'in kendisi için yaptığı kısırı yerken çekilen videoyu, "Canım Serom geldi" notuyla Instagram'da yayınlamıştı.