Mehmet Ali Erbil’den yeni proje açıklaması

YENİ PROJE...

Yeni bir proje yapacağını söyleyen ünlü şovmen, ısrarlı sorular üzerine şaka yaptığını belirterek, "Yok oğlum ne projesi. Espri yapıyorum" ifadelerini kullandı. Keyfi yerinde olan Mehmet Ali Erbil'e; eski eşi Nergis Kumbasar, 25 yaşındaki kızı Yasmin Erbil ve şarkıcı Arto da eşlik etti.