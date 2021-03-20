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Bayhan'dan flaş Deniz Seki açıklaması

2000'li yıllarda katıldığı 'Popstar' yarışması ile ünlenen Bayhan Gürhan, Nişantaşı'nda kameralara takıldı. Geçtiğimiz günlerde Deniz Seki'nin şarkısına eşlik ederken çekildiği bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Bayhan, Seki hakkında konuştu.

Giriş Tarihi: 20.03.2021 09:43 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021 09:44
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Bayhan'dan flaş Deniz Seki açıklaması

Popstar yarışmasıyla tanınan Bayhan Gürhan, geçtiğimiz günlerde Deniz Seki'nin son çıkan şarkısına otomobilde eşlik ettiği bir video çekerek, Instagram hesabından yayınlamıştı.

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Bayhan'dan flaş Deniz Seki açıklaması

41 yaşındaki şarkıcı, sosyal medyada gündem olan paylaşımı hakkında, "Şarkı çok hoşuma gittiği için paylaşmak istedim" ifadelerini kullandı.

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Bayhan'dan flaş Deniz Seki açıklaması

Bayhan, yıllar önce 'Popstar' yarışmasında jüri üyelerinden olan ünlü popçu ile yaşadığı polemiğin hatırlatılması üzerine dikkat çeken bir açıklama yaptı.

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Bayhan'dan flaş Deniz Seki açıklaması

"KIRGINLIĞIM YOK"

Bayhan, "Deniz Seki ile görüşmemiz için bir gerekçe yok. Kendisine karşı hiçbir kırgınlığım yok" cevabını verdi.

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Bayhan'dan flaş Deniz Seki açıklaması

"TOPLUMDAN AFOROZ EDİLMELİ"

2003 yılında 'Popstar'a katılan Bayhan Gürhan, yarışmayı üçüncü olarak tamamlamıştı. Kendine özgü yorumuyla dikkat çeken Bayhan, yarışma sonrasında ilk albümünü çıkarmıştı.