20 Mart 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yeşilçam efsanesi Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in abileri son halleriyle şaşırttı

Yeşilçam efsanesi Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in abileri son halleriyle şaşırttı

Türk sinema tarihinin unutulmazları arasında yer alan Çöpçüler Kralı filmi hala izleyenleri güldürmeyi başarıyor. Efsane filmin karakterleri, izleyenleri gönlünde taht kurdu. Çöpçüler Kralı filminde Hacer karakteri canlandıran Ayşen Gruda'nın abilerinin son hali görenleri şaşırtıyor.

Giriş Tarihi: 20.03.2021 06:31 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021 06:31
  • 1
  • 160
Yeşilçam efsanesi Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in abileri son halleriyle şaşırttı

Çöpçüler Kralı filmini izlemeyen yoktur. Yeşilçam'ın en bilinen filmlerinden olan Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in abilerini bakın yıllar nasıl değiştirmiş.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 160
Yeşilçam efsanesi Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in abileri son halleriyle şaşırttı

Başrolünde Kemal Sunal ve Ayşen Gruda'nın yer aldığı, Çöpçüler Kralı'nda kameralara karşısına geçen Hacer'in abilerinin son halini görenler inanamadı. İşte birçok ünlü ismin zaman içindeki şaşırtan değişimi...

  • 3
  • 160
Yeşilçam efsanesi Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in abileri son halleriyle şaşırttı

Kenan İmirzalıoğlu

  • 4
  • 160
Yeşilçam efsanesi Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in abileri son halleriyle şaşırttı

Barış Arduç

  • 5
  • 160
Yeşilçam efsanesi Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in abileri son halleriyle şaşırttı

Savaş Dinçel