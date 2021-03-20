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20 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Yeşilçam efsanesi Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in abileri son halleriyle şaşırttı Yeşilçam efsanesi Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in abileri son halleriyle şaşırttı Türk sinema tarihinin unutulmazları arasında yer alan Çöpçüler Kralı filmi hala izleyenleri güldürmeyi başarıyor. Efsane filmin karakterleri, izleyenleri gönlünde taht kurdu. Çöpçüler Kralı filminde Hacer karakteri canlandıran Ayşen Gruda'nın abilerinin son hali görenleri şaşırtıyor. Giriş Tarihi: 20.03.2021 06:31 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021 06:31
Çöpçüler Kralı filmini izlemeyen yoktur. Yeşilçam'ın en bilinen filmlerinden olan Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in abilerini bakın yıllar nasıl değiştirmiş.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Başrolünde Kemal Sunal ve Ayşen Gruda'nın yer aldığı, Çöpçüler Kralı'nda kameralara karşısına geçen Hacer'in abilerinin son halini görenler inanamadı. İşte birçok ünlü ismin zaman içindeki şaşırtan değişimi...
Kenan İmirzalıoğlu
Barış Arduç
Savaş Dinçel