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Mehmet Ali Erbil’den Tolga Yüce’ye rest: "Öyle birini tanımıyorum"

Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan arasındaki kavga birbirlerinden özür dilemelerinin ardından sona ermişti. Dün Tolga Yüce'nin yaptığı açıklamanın ardından kavga yeniden gündeme geldi. Yüce'nin yaptığı açıklamanın ardından Erbil'den ilk tepki geldi. Tolga Yüce ile bir dönem arasından su sızmayan Mehmet Ali Erbil, "Tolga Yüce diye birini tanımıyorum" diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Giriş Tarihi: 01.07.2021 17:01 Güncelleme Tarihi: 01.07.2021 17:01
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Mehmet Ali Erbil’den Tolga Yüce’ye rest: Öyle birini tanımıyorum

Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan arasında sular durulmuşken, dün Tolga Yüce'nin yaptığı açıklamayla magazin gündemi yeniden ısındı.

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Mehmet Ali Erbil’den Tolga Yüce’ye rest: Öyle birini tanımıyorum

Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan arasında yüksek gerilim hattı oluşmasına neden sosyal medya paylaşımını yapan Tolga Yüce'nin son açıklamaları Mehmet Ali Erbil'i kızdırdı.

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Mehmet Ali Erbil’den Tolga Yüce’ye rest: Öyle birini tanımıyorum

Erbil'in birlikte yan yana fotoğraf çektirdiği ve manevi oğlu olarak bilinen Tolga Yüce'nin olayla ilgili son açıklamalarında Erbil'i hedef alması ünlü şovmenin hayal kırıklığına uğramasına neden oldu.

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Mehmet Ali Erbil’den Tolga Yüce’ye rest: Öyle birini tanımıyorum

"ÖYLE BİRİNİ TANIMIYORUM"

Mehmet Ali Erbil, "Öyle birini tanımıyorum" diyerek Tolga Yüce'yi defterden sildi.

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Mehmet Ali Erbil’den Tolga Yüce’ye rest: Öyle birini tanımıyorum

Mehmet Ali Erbil'in Bebek'te bir mekan çıkışı yaptığı bu açıklama sonrası ise gözler Tolga Yüce'ye çevrildi.