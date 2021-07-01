Mehmet Ali Erbil’den Tolga Yüce’ye rest: "Öyle birini tanımıyorum"

Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan arasındaki kavga birbirlerinden özür dilemelerinin ardından sona ermişti. Dün Tolga Yüce'nin yaptığı açıklamanın ardından kavga yeniden gündeme geldi. Yüce'nin yaptığı açıklamanın ardından Erbil'den ilk tepki geldi. Tolga Yüce ile bir dönem arasından su sızmayan Mehmet Ali Erbil, "Tolga Yüce diye birini tanımıyorum" diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.