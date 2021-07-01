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Haberler Galeri Neler Oluyor Hayatta sunucu Nur Tuğba Namlı’dan istismar itirafı! Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Neler Oluyor Hayatta sunucu Nur Tuğba Namlı’dan istismar itirafı! Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Hakan Ural ile birlikte Neler Oluyor Hayatta programında sunuculuk yapan Nur Tuğba Namlı, bugünkü canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. Elmalı'da iki çocuğun istismar edilmesi davasının yayınlanmasının ardından konuşan Namlı, çocukken maruz kaldığı istismarı anlattı.

Giriş Tarihi: 01.07.2021 16:43 Güncelleme Tarihi: 01.07.2021 16:44
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Neler Oluyor Hayatta sunucu Nur Tuğba Namlı’dan istismar itirafı! Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Elamlı'da iki çocuğun istismarı iddiasıyla yargılanan anne ve üvey baba tahliye edilmiş, olay Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. İnfial uyandıran olayın ardından ünlü isimler de çocukken maruz kaldıkları tacizi anlattı.

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Neler Oluyor Hayatta sunucu Nur Tuğba Namlı’dan istismar itirafı! Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

SÖZLER BOĞAZINDA DÜĞÜMLENDİ

Haberin yayınlanmasının ardından 'Neler Oluyor Hayatta' programı sunucusu Nur Tuğba Namlı, "Umarım annem izlemiyordur" sözlerinden sonra canlı yayında bir anda gözyaşlarına boğuldu

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Neler Oluyor Hayatta sunucu Nur Tuğba Namlı’dan istismar itirafı! Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

"Bir şey söylemek istiyorum" diyen Namlı'nın sözleri boğazında düğümlendi. Ardından çocukken yaşadığı travmaya değinerek "Ben susmadım" dedi.

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Neler Oluyor Hayatta sunucu Nur Tuğba Namlı’dan istismar itirafı! Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

"SUSMAYIN!"

Ünlü sunucu, "Benim yaşadığım bu yaşanan olaylarla kıyaslanmayacak bir durumdu" diyerek, kurstaki öğretmeni tarafından tacize maruz kaldığını anlattı.

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Neler Oluyor Hayatta sunucu Nur Tuğba Namlı’dan istismar itirafı! Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

"Anında fark ettiğimde engellediğim, durdurduğum ve kendimi koruduğum bir olaydı" açıklamasını yapan Namlı, "Susmamak, paylaşmak, anlatmak gerekiyor. Susmayın" diyerek çağrıda bulundu.

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