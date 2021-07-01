Neler Oluyor Hayatta sunucu Nur Tuğba Namlı’dan istismar itirafı! Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Hakan Ural ile birlikte Neler Oluyor Hayatta programında sunuculuk yapan Nur Tuğba Namlı, bugünkü canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. Elmalı'da iki çocuğun istismar edilmesi davasının yayınlanmasının ardından konuşan Namlı, çocukken maruz kaldığı istismarı anlattı.