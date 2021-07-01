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Bir dizinin daha nefesi yetmedi, finale gidiyor! Tarih belli oldu! Oyuncular ise...
Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara dizisi final hazırlığı yapıyor. Yayınlanan bölümleri ile izleyenleri kendisine hayran bırakan dizinin final tarihi belli oldu. Canan Ergüder, Barış Falay, Ahsen Eroğlu ve Deniz Can Aktaş'ın başrolünde yer aldığı dizinin hayranları neden final kararı alındığını merak ediyor. Hal böyle olunca final bölümünde yaşanacak gelişmeler heyecanla bekleniyor. Oyuncuların sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda yakından takip ediliyor.