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Bir dizinin daha nefesi yetmedi, finale gidiyor! Tarih belli oldu! Oyuncular ise...

Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara dizisi final hazırlığı yapıyor. Yayınlanan bölümleri ile izleyenleri kendisine hayran bırakan dizinin final tarihi belli oldu. Canan Ergüder, Barış Falay, Ahsen Eroğlu ve Deniz Can Aktaş'ın başrolünde yer aldığı dizinin hayranları neden final kararı alındığını merak ediyor. Hal böyle olunca final bölümünde yaşanacak gelişmeler heyecanla bekleniyor. Oyuncuların sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda yakından takip ediliyor.

Giriş Tarihi: 01.07.2021 23:02
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Bir dizinin daha nefesi yetmedi, finale gidiyor! Tarih belli oldu! Oyuncular ise...

Bir dizinin daha nefesi yetmedi, finale gidiyor. Tarih belli oldu. Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara final yapmaya hazırlanıyor. Başrolünde; Deniz Can Aktaş, Ahsen Eroğlu, Canan Ergüder ve Barış Falay gibi isimlerin yer aldığı dizinin neden final yaptığı merak ediliyor. Menajerimi Ara 46. bölümde ekranlara veda edecek. Son olarak 43. bölümüyle ekranlara gelen dizinin finalinde yaşanacak gelişmeler merak ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bir dizinin daha nefesi yetmedi, finale gidiyor! Tarih belli oldu! Oyuncular ise...

Başrollerinde Ahsen Eroğlu ve Barış Falay'ın yer aldığı, menajerler ile oyuncuların hikayesini anlatan Menajerimi Ara dizisi, reytinglerdeki düşüşünü önleyemedi. Dizi için final kararı verildi. Son olarak 43. bölümü yayınlanan Menajerimi Ara'nın final tarihi de belli oldu.

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Bir dizinin daha nefesi yetmedi, finale gidiyor! Tarih belli oldu! Oyuncular ise...

27 Haziran Pazar günü 43. bölümüyle ekrana gelen dizi, 46. bölümüyle ekrana veda edecek. Final tarihi 18 Temmuz olacak.

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Bir dizinin daha nefesi yetmedi, finale gidiyor! Tarih belli oldu! Oyuncular ise...

MENAJERİMİ ARA KONUSU

Yetenek ajansı Ego'ya bağlı Kıraç (Barış Falay),Feris (Canan Ergüder), Çınar (Fatih Artman) ve Peride (Ayşenil Şamlıoğlu) adlı dört menajer her gün yönetilmesi zor durumlarla uğraşıyor ve iş vizyonlarını savunuyorlar. Sanatı ve işi ustaca birleştiriyorlar, ancak özel ve profesyonel yaşamları bazen çatışmaya giriyor.

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Bir dizinin daha nefesi yetmedi, finale gidiyor! Tarih belli oldu! Oyuncular ise...

DİCLE'NİN MÜCADELESİNİ ANLATIYOR

Menajerler ve asistanları, bizi ünlü oyuncuların vahşi dünyasının perde arkasına götürüyorlar; kahkahalar, duygular, entrika, hayal kırıklığı ve gözyaşlarının sürekli çarpıştığı yere.