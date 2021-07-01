Bir dizinin daha nefesi yetmedi, finale gidiyor! Tarih belli oldu! Oyuncular ise...

Bir dizinin daha nefesi yetmedi, finale gidiyor. Tarih belli oldu. Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara final yapmaya hazırlanıyor. Başrolünde; Deniz Can Aktaş, Ahsen Eroğlu, Canan Ergüder ve Barış Falay gibi isimlerin yer aldığı dizinin neden final yaptığı merak ediliyor. Menajerimi Ara 46. bölümde ekranlara veda edecek. Son olarak 43. bölümüyle ekranlara gelen dizinin finalinde yaşanacak gelişmeler merak ediliyor.