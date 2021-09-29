Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı İbrahim Çelikkol direksiyon başına geçti! Dublörü bile hayran kaldı

Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, dördüncü sezonunda da seyirciden büyük ilgi gördü. Kadroya Hakan karakteriyle dahil olan İbrahim Çelikkol ise farklı bir heyecan kattı. Dizinin geçen hafta yayınlanan yeni bölümüne Fekeli ve Hakan'ın kaza sahnesi damga vururken dublörünün yerine direksiyonun başına geçen Çelikkol, sürüş yeteneğiyle herkesi hayran bıraktı.