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Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı İbrahim Çelikkol direksiyon başına geçti! Dublörü bile hayran kaldı

Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, dördüncü sezonunda da seyirciden büyük ilgi gördü. Kadroya Hakan karakteriyle dahil olan İbrahim Çelikkol ise farklı bir heyecan kattı. Dizinin geçen hafta yayınlanan yeni bölümüne Fekeli ve Hakan'ın kaza sahnesi damga vururken dublörünün yerine direksiyonun başına geçen Çelikkol, sürüş yeteneğiyle herkesi hayran bıraktı.

Giriş Tarihi: 29.09.2021 14:29 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021 14:36
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Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı İbrahim Çelikkol direksiyon başına geçti! Dublörü bile hayran kaldı

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, atv ekranında yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova' dördüncü sezonunda da seyirciden büyük ilgi görmeye devam ediyor.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı İbrahim Çelikkol direksiyon başına geçti! Dublörü bile hayran kaldı

Dizinin geçen hafta yayınlanan 105'inci bölümünde yer alan Fekeli ve Hakan'ın kaza sahnesi bölümün en çok konuşulan sahnelerinden biri olurken, klasik otomobillerin kullanıldığı sahnenin çekiminde İbrahim Çelikkol sürüş yeteneğiyle ekibi kendine hayran bıraktı.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı İbrahim Çelikkol direksiyon başına geçti! Dublörü bile hayran kaldı

Biri 1976 model diğer 1978 model iki otomobilin kullanıldığı trafiğe kapalı alanda çekilen kaza sahnesinde profesyonel sürücüler görev aldı.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı İbrahim Çelikkol direksiyon başına geçti! Dublörü bile hayran kaldı

DUBLÖRÜNÜN YERİNE GEÇTİ

Sahneyi kendi çekmek isteyen İbrahim Çelikkol, dublörünün yerine direksiyonun başına geçti ve müthiş performansıyla sahnenin tek seferde çekilmesini sağladı.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı İbrahim Çelikkol direksiyon başına geçti! Dublörü bile hayran kaldı

İbrahim Çelikkol'un sürüş yeteneği dublörünü bile etkiledi!