02 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Haberler Galeri Mehmet Ali Erbil'den dede-torun pozu! Okulun ilk günü torunu Elisa'yı yalnız bırakmadı

Mehmet Ali Erbil'den dede-torun pozu! Okulun ilk günü torunu Elisa'yı yalnız bırakmadı

67 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, sadece kendi kariyeriyle değil, aynı zamanda ailesiyle de dikkat çekiyor. Kızları Sezin ve Yasmin Erbil'den sonra bir de Ali Sadi adında oğlu olan Mehmet Ali Erbil, bundan 5 yıl önce dede olmanın sevincini yaşamıştı. Mehmet Ali Erbil son olarak ilk kez okula başlayan torunu Elisa'yla bir paylaşımda bulundu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.09.2024 16:15 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 16:16
Mehmet Ali Erbil’den dede-torun pozu! Okulun ilk günü torunu Elisa’yı yalnız bırakmadı

Mehmet Ali Erbil'in büyük kızı Sezin Erbil, 2009 yılında Evren Yazgan ile hayatını birleştirmişti. Çiftin, Elisa isminde bir de kızları dünyaya gelmişti.

Mehmet Ali Erbil’den dede-torun pozu! Okulun ilk günü torunu Elisa’yı yalnız bırakmadı

3 çocuk babası ünlü şovmenin büyük kızı Sezin Erbil'den olan torunu Esila okula başladı.

Mehmet Ali Erbil’den dede-torun pozu! Okulun ilk günü torunu Elisa’yı yalnız bırakmadı

Dede olma mutluluğunu Esila ile yaşayan Mehmet Ali Erbil son olarak sosyal medya hesabından torununun okula başlayacağını paylaştığı bir kare ile duyurmuştu.

Mehmet Ali Erbil’den dede-torun pozu! Okulun ilk günü torunu Elisa’yı yalnız bırakmadı

Mehmet Ali Erbil'den yeni bir paylaşım geldi. Ünlü şovmen torunu Elisa'yı okulun ilk günü yalnız bırakmadı...

Mehmet Ali Erbil’den dede-torun pozu! Okulun ilk günü torunu Elisa’yı yalnız bırakmadı

Erbil, okula başlayan torunu Esila'nın ilk okul gününden karesini hayranlarıyla paylaştı.