02 Eylül 2024, Pazartesi
Mehmet Ali Erbil'den dede-torun pozu! Okulun ilk günü torunu Elisa'yı yalnız bırakmadı
67 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, sadece kendi kariyeriyle değil, aynı zamanda ailesiyle de dikkat çekiyor. Kızları Sezin ve Yasmin Erbil'den sonra bir de Ali Sadi adında oğlu olan Mehmet Ali Erbil, bundan 5 yıl önce dede olmanın sevincini yaşamıştı. Mehmet Ali Erbil son olarak ilk kez okula başlayan torunu Elisa'yla bir paylaşımda bulundu.
Giriş Tarihi: 02.09.2024 16:15 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 16:16