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Haberler Galeri Rahmi Özkan'ın sağlık durumu merak ediliyordu! Müge Anlı programında hastalığını anlattı...

Rahmi Özkan'ın sağlık durumu merak ediliyordu! Müge Anlı programında hastalığını anlattı...

atv'nin ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezonu başladı. Avukat Rahmi Özkan'ın da tekrar programda yer alması, izleyiciler tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Özkan, yaz aylarında yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle gündeme gelmişti. Sağlık durumu merak edilen Rahmi Bey, sezonun açılışında açıklamalarda bulundu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.09.2024 16:46 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 16:46
Rahmi Özkan’ın sağlık durumu merak ediliyordu! Müge Anlı programında hastalığını anlattı...

Araştırmacı - Gazeteci Müge Anlı'nın izlenme rekorları kıran programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" yeni sezonuyla ekranlara geri döndü.

Rahmi Özkan’ın sağlık durumu merak ediliyordu! Müge Anlı programında hastalığını anlattı...

Sezon açılışıyla birlikte izleyicilerin en çok merak ettiği konulardan biri, programın ünlü avukatı Rahmi Özkan'ın sağlık durumuydu.

Rahmi Özkan’ın sağlık durumu merak ediliyordu! Müge Anlı programında hastalığını anlattı...

Müge Anlı'nın sevilen avukatı 82 yaşındaki Rahmi Hoca, yaz aylarında yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırılarak operasyon geçirmişti.

Rahmi Özkan’ın sağlık durumu merak ediliyordu! Müge Anlı programında hastalığını anlattı...

İzleyicilerinin merak ettiği konulardan birisi de Rahmi Özkan'ın programda yer alıp almayacağı oldu

Rahmi Özkan’ın sağlık durumu merak ediliyordu! Müge Anlı programında hastalığını anlattı...

"İÇİME DOĞMUŞ"

Ekranlara yeniden dönene Rahmi Bey, sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi:

"Aniden bir hastalık çıktı, ben de geçen sezon sonu Allah içime doğurmuş, veda eder gibi bitirmişim"