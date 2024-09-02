02 Eylül 2024, Pazartesi
Rahmi Özkan'ın sağlık durumu merak ediliyordu! Müge Anlı programında hastalığını anlattı...
atv'nin ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezonu başladı. Avukat Rahmi Özkan'ın da tekrar programda yer alması, izleyiciler tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Özkan, yaz aylarında yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle gündeme gelmişti. Sağlık durumu merak edilen Rahmi Bey, sezonun açılışında açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 02.09.2024 16:46 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 16:46