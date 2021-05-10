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Mehmet Ali Erbil yıllar sonra itiraf etti: Kendimi hep suçlu hissettim

Hastalığı nedeniyle yaşadığı zor günleri atlatan Mehmet Ali Erbil, hayatına dair bilinmeyenleri anlattı. Hastalık sürecinin maneviyatını derinden etkilediğini söyleyen Erbil, yaşadığı en büyük pişmanlığı anlattı. Bir dönem büyük bir aşk yaşadığı Nefise Karatay ile ilgili kendini hep suçlu hissettiğini söyleyen Erbil, Karatay ile ilgili itirafta da bulundu.

Giriş Tarihi: 10.05.2021 11:25 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 11:25
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Mehmet Ali Erbil yıllar sonra itiraf etti: Kendimi hep suçlu hissettim

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Günaydın'a çok özel açıklamalarda bulundu. İşte Erbil'in açıklamaları…

Pandemi sürecini nasıl geçiriyorsunuz?

Evdeyim, evde kalmak gerekiyor zaten. Allah'a şükür evde benimle ilgilenen insanlar var. Daha ne isteyeyim? Normalde de çok gezmiyordum. Dışarıya sadece hastane için çıkıyordum, şimdi de öyle. Ayda bir damar yolundan ilaç almam gerekiyor. İki aşım da yapıldı. Sağlığım yerinde, sadece hâlâ yürüme zorluğum var.

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Mehmet Ali Erbil yıllar sonra itiraf etti: Kendimi hep suçlu hissettim

Hayatınızda en çok neyin eksikliğini hissediyorsunuz?

Yıllarca her gün televizyonda canlı yayın yapıyordum. Şimdi dönüp baktığımda o günleri özlüyorum. Benim gibi hiperaktif biri için kolay değil. Farklı bir formatta yarışma sunuyordum, doğaçlama yapıyordum her şeyi. Türk halkında çok kredim var. O zamanlar yaptığım esprililerimi tolere ediyorlardı. Bu krediyi herkese vermez halkımız.

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Mehmet Ali Erbil yıllar sonra itiraf etti: Kendimi hep suçlu hissettim

Yaşadığınız zorlu süreç manevi dünyanızı nasıl etkiledi?

Maneviyatımı derinden etkiledi yaşadıklarım. Yoğun bakımdayken damadım başımda dua ediyordu. Ben de bilmediğim duaları tekrar ediyordum. Yaşadığım bu hastalık süreciyle tekrar Allah'a bağlandım. Hastalık öncesi bağım zayıftı. Şimdi inancım çok kuvvetlendi. Yaşadığım her şey kader. Kimin aklına gelirdi benim gibi hareketli bir adamın bu duruma düşeceği. İnançlı şekilde dik durup bunun da üstesinden geleceğimi düşünüyorum. Sık sık türbeleri ziyarete gidiyorum. Dua ediyorum gittiğim türbelerde. En son Bursa'ya gittim mesela. İnsanlar beni görünce büyük ilgi gösterdi.

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Mehmet Ali Erbil yıllar sonra itiraf etti: Kendimi hep suçlu hissettim

İSYAN ETMEDİM

Kutsal topraklara da gitmek istiyor musunuz?

Evet. Hacca gitmek istiyorum. Umarım Allah nasip eder.

"Artık bitti'" dediğiniz bir an oldu mu hiç hastanedeyken?

Ölümden korkmadım. Kendimi ölüme hazırladım. 'Allah'ım ölünce bana başka bir huzur vereceksin. Her şey senden gelecek' dedim. Sebat ettim, isyan etmedim. Eskiden çok hastalanayım, sevenlerim beni kapılarda beklesin diye düşlerdim. Öyle de oldu.

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Mehmet Ali Erbil yıllar sonra itiraf etti: Kendimi hep suçlu hissettim

O FOTOĞRAFLAR BÜYÜK HATAYDI

Hayatınıza çok kadın girdi ama Nefise Karatay'la ilişkiniz ve çektirdiğiniz fotoğraflarda çok konuşulmuştu...

Çok geride kaldı o ilişki. Şimdi evlendi, hep mutlu olsun isterim. O fotoğraflardan dolayı kendimi çok suçlu hissettim. O fotoğrafların çekilmesinde çok sorumluluğum var. Yurt dışında çiftler böyle fotoğraflar çektiriyordu o yıllarda. Biz de Türkiye'de yapalım demiştik. Ama büyük pişmanlık yaşadım. Ben o fotoğrafları Nefise ile evleneceğim diye çektirmiştim. Evlenmeyeceğimizi hiç düşünmemiştim ki. Zaten evlenmeyi düşünmediğim bir kadını öyle göstermeyi asla istemem. Büyük hataydı o fotoğrafları çektirmek.

Hastanede olduğunuz dönemde Nefise Karatay sizi aradı mı?

Nefise çok hayırlı bir insandır. Beni değil de kızım Sezin'i aramış, onunla konuşmuş. O vefalıdır, Allah onu hep mutlu etsin.