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Mehmet Ali Erbil yıllar sonra itiraf etti: Kendimi hep suçlu hissettim
Hastalığı nedeniyle yaşadığı zor günleri atlatan Mehmet Ali Erbil, hayatına dair bilinmeyenleri anlattı. Hastalık sürecinin maneviyatını derinden etkilediğini söyleyen Erbil, yaşadığı en büyük pişmanlığı anlattı. Bir dönem büyük bir aşk yaşadığı Nefise Karatay ile ilgili kendini hep suçlu hissettiğini söyleyen Erbil, Karatay ile ilgili itirafta da bulundu.
Giriş Tarihi: 10.05.2021 11:25 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 11:25
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