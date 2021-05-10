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Feyza Aktan Özcan Deniz’le ilgili sessizliğini bozdu
Velayet davası için karşı karşıya gelen Özcan Deniz ve Feyza Aktan'dan karşılıklı şok suçlamalar geldi. Aktan, eski eşinin kendisine şiddet uyguladığını ileri sürerken, Özcan Deniz çocuğu ile görüşmesini engellediğini iddia etmişti. Özcan Deniz'in ailesi tarafından da suçlamalara maruz kalan Aktan, sessizliğini bozdu. Hakkındaki iddialara cevap veren Aktan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 10.05.2021 12:11
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