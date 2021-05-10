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Feyza Aktan Özcan Deniz’le ilgili sessizliğini bozdu

Velayet davası için karşı karşıya gelen Özcan Deniz ve Feyza Aktan'dan karşılıklı şok suçlamalar geldi. Aktan, eski eşinin kendisine şiddet uyguladığını ileri sürerken, Özcan Deniz çocuğu ile görüşmesini engellediğini iddia etmişti. Özcan Deniz'in ailesi tarafından da suçlamalara maruz kalan Aktan, sessizliğini bozdu. Hakkındaki iddialara cevap veren Aktan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 10.05.2021 12:11
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Feyza Aktan Özcan Deniz’le ilgili sessizliğini bozdu

Özcan Deniz ile Feyza Aktan, 2018 yılında nikah masasına oturmuş ancak çiftin mutluluğu kısa sürmüştü. Boşandıktan kısa bir süre sonra barışan çiftin yeniden evlenmesi beklenirken bu kez karşılıklı suçlamalar geldi. Şimdilerde oğulları Kuzey'in velayeti için karşı karşıya gelen ikiliden Feyza Aktan, Hürriyet'e konuştu.

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Feyza Aktan Özcan Deniz’le ilgili sessizliğini bozdu

Özcan Deniz'in kendisine açtığı velayet davası ve oğluyla görüşemediği iddialarına yanıt veren Feyza Aktan, "Bununla ilgili avukatımla beraber ifadeye gideceğiz ve belgelerimizi sunacağız. Telefonum hep açık, oturduğumuz yer aynı. Ki beyan verdiği zamandan 8 gün öncesi Kuzey zaten babasında yatılı kaldı. Üç gün öncesi ise baba oğul cep telefonundan görüntülü konuştu. Bunların hepsi kayıtlı" dedi.

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Feyza Aktan Özcan Deniz’le ilgili sessizliğini bozdu

NE OLMUŞTU?

Ünlü şarkıcı, oğlundan doğum günü için eski eşi Feyza Aktan'la anlaştıklarını ancak 10 gündür haber alamadığını belirterek eski eşi hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve duygusal bir paylaşım yapmıştı.

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Feyza Aktan Özcan Deniz’le ilgili sessizliğini bozdu

Kuzey'in bebekliğinde çekilen bir fotoğraflarını da paylaşan Deniz, gönderisine; "Bugün doğum gününü kutlayacaktık oğlum. Öyle anlaştık ama gönderilmedin. Sol yanım senin. Çıkarsız, hesapsız, saf, benzersiz bir sevgi var kalbimde sana karşı. Orası hep senin. Gelirsin diye 1 haftadır hazırlandık, süsledik her yanı. En sevdiğin pastayı yaptı. Sana bir de sürprizim olacaktı oğlum. Sana söz verdiğim odanı yaptım. Gelemedin ama biz yine de kutladık doğum gününü. Seni çok seviyorum oğlum. İyi ki varsın, iyi ki doğdun. Allah büyük" notunu düşmüştü.

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Feyza Aktan Özcan Deniz’le ilgili sessizliğini bozdu

"ÜZERİMDE HİÇBİR MAL YOK"

Aktan, Deniz'e "Ya yeniden evlenelim ya da bana 15 milyon TL tazminatı ver" diye rest çektiğiniz iddiaları hakkında "Sözleşmeli boşandık ve hiç para mevzusu olmadı. Bu evlilikten 1 TL bile almadım. Üzerimde hiçbir mal yok. Kullandığım araç bile benim üzerime kayıtlı değil" ifadelerini kullandı.