Feyza Aktan Özcan Deniz’le ilgili sessizliğini bozdu

Kuzey'in bebekliğinde çekilen bir fotoğraflarını da paylaşan Deniz, gönderisine; "Bugün doğum gününü kutlayacaktık oğlum. Öyle anlaştık ama gönderilmedin. Sol yanım senin. Çıkarsız, hesapsız, saf, benzersiz bir sevgi var kalbimde sana karşı. Orası hep senin. Gelirsin diye 1 haftadır hazırlandık, süsledik her yanı. En sevdiğin pastayı yaptı. Sana bir de sürprizim olacaktı oğlum. Sana söz verdiğim odanı yaptım. Gelemedin ama biz yine de kutladık doğum gününü. Seni çok seviyorum oğlum. İyi ki varsın, iyi ki doğdun. Allah büyük" notunu düşmüştü.

