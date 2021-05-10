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Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı aşkı bitti! Ayrılığın nedeni ortaya çıktı
Survivor yarışmasında tanışan ve ardından aşk yaşamaya başlayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, aşklarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir süredir ilişkileriyle göz önünde olan ikiliden kötü haber geldi. Bir süredir ayrıldıkları haberleriyle gündeme gelen çift, ilişkilerini noktaladı. Nisa Bölükbaşı, ayrılığı sosyal medyadan duyururken ilişkinin neden bittiği de ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 10.05.2021 09:58
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