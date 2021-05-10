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Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı aşkı bitti! Ayrılığın nedeni ortaya çıktı

Survivor yarışmasında tanışan ve ardından aşk yaşamaya başlayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, aşklarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir süredir ilişkileriyle göz önünde olan ikiliden kötü haber geldi. Bir süredir ayrıldıkları haberleriyle gündeme gelen çift, ilişkilerini noktaladı. Nisa Bölükbaşı, ayrılığı sosyal medyadan duyururken ilişkinin neden bittiği de ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 10.05.2021 09:58
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Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı aşkı bitti! Ayrılığın nedeni ortaya çıktı

Survivor 2020 ile yıldızları parlayan Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı, yarışma sonrası aşk yaşamaya başlamıştı. Evlenmeleri beklenen çiftten kötü haber geldi.

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Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı aşkı bitti! Ayrılığın nedeni ortaya çıktı

Çiftin ciddi giden ilişkisi Barış Murat Yağcı'nın hayat hikayesini anlattığı kitabı 'Her Şeye Rağmen' yüzünden tepetaklak oldu.

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Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı aşkı bitti! Ayrılığın nedeni ortaya çıktı

Eski ilişkilerini detaylarıyla yazdığı kitapta "Gençken benden yaşça büyük bir kadını tavlamaya çalıştığım çok olmuştur. O tatmin duygusu çok hoşuma gidiyordu. Bir kişiye ulaşmak, onunla bir frekans yakalamak, sonra birlikte eve gelip sırtımı dönüp uyumak..." sözleri okuyanları şoka soktu.

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Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı aşkı bitti! Ayrılığın nedeni ortaya çıktı

YÜZLERCE KİŞİYE YAPMIŞ

Bunu yüzlerce kişiye yaptığını söyleyen Barış Murat Yağcı şöyle devam ediyordu:

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Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı aşkı bitti! Ayrılığın nedeni ortaya çıktı

"Karşımdaki kadın benim için aklından 'Yüzü gözü düzgün, fiziği yerinde, dövmeleri ve tanınırlığı var, bu akşam onunla birlikte olacağım ve çok iyi geçecek' diye geçiriyor. Fakat ben planlarını bozup ona istediğini vermeyince sanki ona bir ders vermiş oluyordum."