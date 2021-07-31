Kalp Yarası’nda Ferit ve Ayşe’nin evcilik oyunu gerçeğe dönüşüyor!

Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yaz aylarına damga vuran dizinin yeni bölüm tanıtımına, Ferit'e karşı saklamakta zorlandığı, kendine bile itiraf edemediği hisler içinde olan Ayşe'nin "Bizim Ferit ile evliliğimiz gerçek değil!" sözleri damga vurdu.