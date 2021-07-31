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Kalp Yarası’nda Ferit ve Ayşe’nin evcilik oyunu gerçeğe dönüşüyor!

Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yaz aylarına damga vuran dizinin yeni bölüm tanıtımına, Ferit'e karşı saklamakta zorlandığı, kendine bile itiraf edemediği hisler içinde olan Ayşe'nin "Bizim Ferit ile evliliğimiz gerçek değil!" sözleri damga vurdu.

Giriş Tarihi: 31.07.2021 15:59 Güncelleme Tarihi: 31.07.2021 15:59
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Kalp Yarası’nda Ferit ve Ayşe’nin evcilik oyunu gerçeğe dönüşüyor!

Ayşe, Ferit'e karşı saklamakta zorlandığı, kendine bile itiraf edemediği hisler içindedir. Kıskançlık duygusuyla bir türlü baş edemeyerek Ferit'e boşanmak istediğini söyler.

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Kalp Yarası’nda Ferit ve Ayşe’nin evcilik oyunu gerçeğe dönüşüyor!

Ferit ise soru sormamak konusunda söz verdiği Ayşe'nin hayatıyla ilgili kuşkular yaşamaktadır.

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Kalp Yarası’nda Ferit ve Ayşe’nin evcilik oyunu gerçeğe dönüşüyor!

Sinan'ın eski aşkı Ebru'nun Hatay'a dönmesi ortalığı karıştırır. Üstelik çocukları Müge ve Cenk'in arkadaşlığı nedeniyle iki eski aşık istemeseler de bir araya gelmek durumunda kalırlar.

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Kalp Yarası’nda Ferit ve Ayşe’nin evcilik oyunu gerçeğe dönüşüyor!

Ebru'nun dönüşü Leman'ı çıkmaz bir yola sokar.

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Kalp Yarası’nda Ferit ve Ayşe’nin evcilik oyunu gerçeğe dönüşüyor!

Ferit'ten vazgeçmeyen Hande tehlikeli bir oyuna girişir. Hande'nin oyunu Sancakzade Konağı'na bomba gibi düşer.