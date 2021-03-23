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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ömür’ü Ceren Benderlioğlu herkesi hayrete düşürdü

ATV'nin rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Ceren Benderlioğlu, oyunculuğunun dışında özel hayatıyla da gündem oldu. Dizide canlandırdığı Ömür Façalı karakteriyle kendisine hayran bırakan Ceren Benderlioğlu'nun sevenleri hakkındaki gerçekleri merak eder oldu. Dizide abisi Behzat Façalı rolüne hayat veren Emir Benderlioğlu ile evli olan ve bir çocuğu bulunan Benderlioğlu'nun yaşı merak konusu oldu. İşte EDHO'nun yıldızı Ceren Benderlioğlu'nun yaşı...

Giriş Tarihi: 23.03.2021 14:34 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 14:35
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ömür’ü Ceren Benderlioğlu herkesi hayrete düşürdü

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Ömür Façalı karakterindeki başarısıyla izleyicileri kendisine hayran bırakan Ceren Benderlioğlu, yaşıyla merak konusu oldu. İşte EDHO'nun yıldızı Ceren Benderlioğlu ve ünlü isimlerin yaşı...

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ömür’ü Ceren Benderlioğlu herkesi hayrete düşürdü

EMİR BENDERLİOĞLU

28 Ekim 1979

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ömür’ü Ceren Benderlioğlu herkesi hayrete düşürdü

NURGÜL YEŞİLÇAY
26 MART 1976

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ömür’ü Ceren Benderlioğlu herkesi hayrete düşürdü

OKTAY KAYNARCA
27 Ocak 1965

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ömür’ü Ceren Benderlioğlu herkesi hayrete düşürdü

BURAK DENİZ
17 Şubat 1991