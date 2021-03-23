Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ömür’ü Ceren Benderlioğlu herkesi hayrete düşürdü

ATV'nin rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Ceren Benderlioğlu, oyunculuğunun dışında özel hayatıyla da gündem oldu. Dizide canlandırdığı Ömür Façalı karakteriyle kendisine hayran bırakan Ceren Benderlioğlu'nun sevenleri hakkındaki gerçekleri merak eder oldu. Dizide abisi Behzat Façalı rolüne hayat veren Emir Benderlioğlu ile evli olan ve bir çocuğu bulunan Benderlioğlu'nun yaşı merak konusu oldu. İşte EDHO'nun yıldızı Ceren Benderlioğlu'nun yaşı...