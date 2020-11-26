Mehmet Ali Erbil ve İbrahim Tatlıses’ten büyük sürpriz! Yıllar sonra ekranda buluşacaklar

İbo Show programıyla 9 yıl sonra ekranlara dönen İbrahim Tatlıses'ten izleyicilere büyük sürpriz geldi. Kaçış sendromu nedeniyle uzun süredir tedavi gören ve ölümden dönen Mehmet Ali Erbil, İbo Show programına konuk oldu. Evinde tedavisi devam eden Erbil'i ziyarete giden İbrahim Tatlıses, yakın dostuyla program çekimlerini burada gerçekleştirdi. İkilinin buluşmasından ilk fotoğraf sosyal medyada ilgi odağı oldu.