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26 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Mehmet Ali Erbil ve İbrahim Tatlıses’ten büyük sürpriz! Yıllar sonra ekranda buluşacaklar Mehmet Ali Erbil ve İbrahim Tatlıses’ten büyük sürpriz! Yıllar sonra ekranda buluşacaklar
İbo Show programıyla 9 yıl sonra ekranlara dönen İbrahim Tatlıses'ten izleyicilere büyük sürpriz geldi. Kaçış sendromu nedeniyle uzun süredir tedavi gören ve ölümden dönen Mehmet Ali Erbil, İbo Show programına konuk oldu. Evinde tedavisi devam eden Erbil'i ziyarete giden İbrahim Tatlıses, yakın dostuyla program çekimlerini burada gerçekleştirdi. İkilinin buluşmasından ilk fotoğraf sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Giriş Tarihi: 26.11.2020 12:59 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020 13:01
9 yıl aradan sonra yeniden ekranlara dönen İbrahim Tatlıses'in İbo Show'un da izleyicileri büyük bir sürpriz bekliyor. Yakalandığı Kaçış Sendromu hastalığı nedeniyle ölümden dönen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil İbo Show'a konuk oluyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ve kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi görmeye başlayan şovmen Mehmet Ali Erbil uzun süredir evinde dinleniyor.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan İbrahim Tatlıses ile Mehmet Ali Erbil'in buluşmasından ilk kare sosyal medyada heyecan ayarttı.
Magazin gündemine düşen fotoğraf karesi Mehmet Ali Erbil'in evinde çekildi. Evinde tedavisine devam eden Mehmet Ali Erbil ziyaretine gelen İbrahim Tatlıses, eski dostu ile program çekimlerini burada gerçekleştirdi.
Ünlü ikilinin birlikte yer aldığı kareyi ise Erbil'in yakın dostları Tolga Yüce ve Ercan Avşar paylaştı.