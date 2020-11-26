Hercai’de Reyyan ve Miran’ı gözyaşlarına boğacak haber! Hazar ve Aslan yaşayacak mı?

Atv'nin sevilen dizisi Hercai'de bu hafta, Hazar'ın babası olduğu gerçeğini henüz sindiremeyen Miran, şimdi de babasını yaşatmak için var gücüyle mücadele eder. Babasının Miran'la ilgili planlarını öğrenen Cihan harekete geçerken Nasuh, Azat'a Azize hakkında öğrendiği her şeyi anlatır. Reyyan ve Miran ise gözyaşlarına boğulacakları bir haber alır. İşte Hercai'nin merakla beklenen yeni bölümünde yaşanacaklar...