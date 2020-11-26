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26 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Hercai’de Reyyan ve Miran’ı gözyaşlarına boğacak haber! Hazar ve Aslan yaşayacak mı? Hercai’de Reyyan ve Miran’ı gözyaşlarına boğacak haber! Hazar ve Aslan yaşayacak mı?
Atv'nin sevilen dizisi Hercai'de bu hafta, Hazar'ın babası olduğu gerçeğini henüz sindiremeyen Miran, şimdi de babasını yaşatmak için var gücüyle mücadele eder. Babasının Miran'la ilgili planlarını öğrenen Cihan harekete geçerken Nasuh, Azat'a Azize hakkında öğrendiği her şeyi anlatır. Reyyan ve Miran ise gözyaşlarına boğulacakları bir haber alır. İşte Hercai'nin merakla beklenen yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 26.11.2020 15:02 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020 15:07
Reyyan'a olan saplantılı aşkı nedeniyle onu kaçırmak isteyen Aslan, Hazar'ı vurmuş, son anda yetişen Mahfuz tarafından kendisi de vurulmuştur.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hazar'ı hayatta tutmak için var gücüyle çabalayan Reyyan ve Miran ise perişandır. Babasının Hazar olduğu bilgisini henüz sindiremeyen Miran şimdi bir de onu kaybetme ihtimaliyle karşı karşıyadır.
AZİZE FÜSUN'U DA KARŞISINA ALDI
Aslanbeyler, Füsun Aslanbey'in gelişiyle yeni düzene alışmaya çalışırken konağa gelen haber karşısında bir kez daha yıkılırlar. Azize ise artık sadece Şadoğulları'nı değil Füsun'u da karşısına alacaktır.
MİRAN VE REYYAN'I GÖZYAŞLARINA BOĞACAK HABER
Babasının Miran'la ilgili planlarını öğrenen Cihan harekete geçerken Nasuh, Azat'a Azize hakkında öğrendiği her şeyi anlatır. İçinde bulundukları zor günlerden sevdalarına ve birbirlerine tutunarak, el ele geçmeye çalışan Reyyan ve Miran öğrendikleri büyük haber karşısında gözyaşlarına boğulurlar.
Artık kaybedecek bir şeyi kalmadığını düşünen Azize ise Nasuh'u çiftliğe çağırır, bir yandan da korkunç planını gerçekleştirmek için Mahmut'a emir verir.