15 Ekim 2023, Pazar
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Oktay Kaynarca’dan çocuk itirafı: Hala umudum var
Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızı Oktay Kaynarca, a Para'da yayınlanan Biz Bize programına konuk oldu. Özel hayatına dair çok özel açıklamalar yapan usta oyuncu, evlilik ve çocuk itirafında bulundu. "Zaman çok hızlı geçti. Yoğunluktan hayatı kaçırdım" diyen Kaynarca, "Evlilik ve çocuk için hala umudum var" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 15.10.2023 10:41 Güncelleme Tarihi: 15.10.2023 10:41
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