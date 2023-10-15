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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Oktay Kaynarca’dan çocuk itirafı: Hala umudum var

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızı Oktay Kaynarca, a Para'da yayınlanan Biz Bize programına konuk oldu. Özel hayatına dair çok özel açıklamalar yapan usta oyuncu, evlilik ve çocuk itirafında bulundu. "Zaman çok hızlı geçti. Yoğunluktan hayatı kaçırdım" diyen Kaynarca, "Evlilik ve çocuk için hala umudum var" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.10.2023 10:41 Güncelleme Tarihi: 15.10.2023 10:41
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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Oktay Kaynarca’dan çocuk itirafı: Hala umudum var

Usta oyuncu Oktay Kaynarca, a Para ekranlarında yayınlanan Biz Bize programında özel açıklamalar yaptı. Kaynarca, "Yoğun tempoda çalışıyorum. Hayatı kaçırdığım da doğru ama evlilik ve çocuk için hala umudum var" ifadelerini kullandı.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Oktay Kaynarca’dan çocuk itirafı: Hala umudum var

İşte Oktay Kaynarca'nın açıklamaları;

Ben Bu Cihana Sığmazam ile yeni sezona değişikliklerle başladık. Ekibe yeni isimler katıldı.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Oktay Kaynarca’dan çocuk itirafı: Hala umudum var

"SÜREKLİ SETTEYİM"

İşin yapımcılık kısmı çok zor. Sadece yapımcılık yapıyor olsan çok keyifli ama sürekli ekibin içinde sette olduğum için biraz yorucu geçiyor.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Oktay Kaynarca’dan çocuk itirafı: Hala umudum var

Sürekli setteyim, iki ekip çalışıyoruz. Biri yatmaya gidiyor diğer ekip geliyor. Onlar beni diğer ekibe teslim ediyor. Bu tempoya alışığım. Yapımcılık sorumluluğu binince müziğinden kostümüne kadar her şeyiyle ilgileniyorum.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Oktay Kaynarca’dan çocuk itirafı: Hala umudum var

"DİZİMİZ KADIN ÖYKÜLERİ BARINDIRIYOR"

Bizde 40 oyuncu var. Yardımcı oyuncular hariç yaklaşık 200 kişiyiz. Çalışanlarımıza iyi bir ortam sağlamaya çalışıyoruz. Bu, çok hızlı ve iyi konsantre olmak isteyen bir iş. 12 saat çalışma kuralına uymaya çalışıyoruz. Yetiştirmeye çalışıyoruz. Haftanın belli günleri en fazla 5 gün çalışmak zorundayız. Montaj süresini de hesaba katmalıyız. O yüzden her hafta biz normal bir sinema filminin bir buçuk katını çekiyoruz.