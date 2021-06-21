Mehmet Ali Erbil-Tuğba Coşkun ayrılığının gerçek nedeni ortaya çıktı

Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan arasında geçen 'geçmişi kirli' polemiği sonrası gelen tecavüz suçlaması magazin gündemine bomba gibi düştü. Yaşanan tartışmanın ardından iki eski dost Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan barıştı. Ünlü şovmen ile eski eşi Tuğba Çoşkun'u ayrılığa götüren süreç hakkında yeni iddialar ortaya çıktı.