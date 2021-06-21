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Mehmet Ali Erbil-Tuğba Coşkun ayrılığının gerçek nedeni ortaya çıktı

Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan arasında geçen 'geçmişi kirli' polemiği sonrası gelen tecavüz suçlaması magazin gündemine bomba gibi düştü. Yaşanan tartışmanın ardından iki eski dost Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan barıştı. Ünlü şovmen ile eski eşi Tuğba Çoşkun'u ayrılığa götüren süreç hakkında yeni iddialar ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 21.06.2021 12:38 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 12:38
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Mehmet Ali Erbil-Tuğba Coşkun ayrılığının gerçek nedeni ortaya çıktı

Magazin gündemine bomba gibi düşen 'geçmişi kirli' polemiği ve tecavüz suçlamasının ardından iki eski dost Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan barıştı. Peki günlerce konuşulan olayın aslı neydi? Ünlü şovmen ile eski eşi Tuğba Çoşkun'u ayrılığa götüren süreç hakkında yeni iddialar ortaya çıktı.

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Mehmet Ali Erbil-Tuğba Coşkun ayrılığının gerçek nedeni ortaya çıktı

Posta gazetesinden Suna Akyıldız, Erbil ve Coşkun'un boşanmasının perde arkasını anlattı. İşte Akyıldız'ın "İhanetin Hikayesi" başlıklı yazısı şöyle:

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Mehmet Ali Erbil-Tuğba Coşkun ayrılığının gerçek nedeni ortaya çıktı

OLAY SUÇLAMA!

Geçtiğimiz günlerde Mehmet Ali Erbil'in 'geçmişi kirli' açıklamasına Seda Sayan, Mehmet Ali Erbil'in evdeki çalışana tecavüz ettiğini söyleyerek karşılık vermişti.

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Mehmet Ali Erbil-Tuğba Coşkun ayrılığının gerçek nedeni ortaya çıktı

Sonrasında iş çığırından çıktı. Araya dostlar girdi. Mehmet Ali Erbil özür diledi. Seda Sayan, aldatmaydı 'ben yanlışlıkla tecavüz dedim' dedi. Fakat herkesin kafasında 'Birbirlerini korumak için mi geri adım attılar' düşüncesi yer etti.

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Mehmet Ali Erbil-Tuğba Coşkun ayrılığının gerçek nedeni ortaya çıktı

Şöyle ki; Mehmet Ali Erbil gerçekte tecavüz suçunu işlemiş miydi? Türkiye'nin en güvenilir kadını seçilen Seda Sayan'ın böyle bir suça sessiz kalması eleştirildi."