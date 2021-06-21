21 Haziran 2021, Pazartesi
ANA SAYFA
Mehmet Ali Erbil-Tuğba Coşkun ayrılığının gerçek nedeni ortaya çıktı
Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan arasında geçen 'geçmişi kirli' polemiği sonrası gelen tecavüz suçlaması magazin gündemine bomba gibi düştü. Yaşanan tartışmanın ardından iki eski dost Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan barıştı. Ünlü şovmen ile eski eşi Tuğba Çoşkun'u ayrılığa götüren süreç hakkında yeni iddialar ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 21.06.2021 12:38 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 12:38
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13