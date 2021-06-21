21 Haziran 2021, Pazartesi
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Yeşilçam efsanesi Garip filmindeki Fatoş Ece Alton son haliyle şaşırttı
Yeşilçam efsaneleri arasında yer alan Garip filminin küçük yıldızı Fatoş yıllar sonra ortaya çıktı. Türk sinemasının gülen yüzü Kemal Sunal'ın her filmi ayrı eğlence ile izlenirken, Garip filmi izleyenlere duygusal anlar yaşatıyor. Filmde Sunal'a eşlik eden Fatoş karakterini canlandıran Ece Alton'un değişimi görenleri şaşkına çeviriyor. İşte başta Ece Alton olmak üzere birçok ünlü ismin yıllar içindeki değişimi.
Giriş Tarihi: 21.06.2021 12:15 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 12:18
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