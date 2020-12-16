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16 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Masterchef’te Barbaros’un tabağını gören Mehmet Şef çıldırdı! 'Beni dinle...' Masterchef’te Barbaros’un tabağını gören Mehmet Şef çıldırdı! 'Beni dinle...'
Masterchef'te son 5 yarışmacı kalırken finale doğru geri sayım başladı. Bireysel yarışmaların başladığı programda ikinci eleme adayının belli olduğu gecede büyük gerginlik yaşandı. Barbaros'un tabağını gören Mehmet Şef sert tepki gösterirken, aralarında yaşanan gerginlik geceye damga vurdu.
Giriş Tarihi: 16.12.2020 09:40 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020 09:45
5 yarışmacının kaldığı Masterchef'te finale doğru geri sayım başladı. Takım oyunlarının bitmesinin ardından bireysel olarak yarışmaya başlayan yarışmacılar, son dörde kalmak için kıran kırana mücadele verirken yarışmada büyük gerginlik yaşandı.
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Emir'in buzdolabı kapağını açık bırakmasıyla başlayan gerginlik Barbaros'un tabağına yansıdı. Tadım sırasında Barbaros'un arkaya bakması Mehmet Şef'i oldukça kızdırdı.
Mehmet Şef 'Tatlın ılık. Final haftası öncesindeki yarışmacı sen misin? Hayır Emir'e bakma' dedi
Barbaros'un 'Neden Emir'e bakmayayım' demesiyle Mehmet Şef çılgına döndü.
'Beni dinle' diye bağıran Mehmet Şef, "Bana arkadaki yarışmacıyı mazeret gösterme. İşine sahip çıkarsan şampiyon olursun" dedi.