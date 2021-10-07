Mehmet Ali Erbil taciz mesajları attığı Ece Ronay’ın nişanlısıyla buluştu! Çektiği videoya tepki yağdı

'OLAY KAPANDI' MESAJI VERDİ

Videoda artık olayları sonlandırmak istediğini dile getiren Erbil, "Mehmet kardeşim, Ece Noray'ın nişanlısı. Ben onun nişanlı olduğunu bile bilmiyordum, bırak Mehmet olduğunu. Mehmet'i bu olayları kapatalım diye, üstünü örtelim diye davet ettim. Çünkü gerçekten çok rahatsız olduk. Hem kamuoyu, hem biz hem o taraf bu taraf. O da beni kırmadı, davetime icabet etti ve geldi. Evimde yemeğimi yedi." ifadelerini kullandı.