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Haberler Galeri Mehmet Ali Erbil taciz mesajları attığı Ece Ronay'ın nişanlısıyla buluştu! Çektiği videoya tepki yağdı

Mehmet Ali Erbil taciz mesajları attığı Ece Ronay'ın nişanlısıyla buluştu! Çektiği videoya tepki yağdı

Ece Ronay klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini belirterek attığı mesajları yayınladı. "Ahlaksızlıklar her geçen gün büyüdü! Ağza alınmayacak derecede laflar söyleyip tehdit etti" diyen Ronay'ın iddiaları sonrası Erbil sessizliğini bozdu. Ronay ise mahkemeye başvurarak Erbil'e iki ay süreyle tedbir kararı aldırdı. Yaşanan gelişmelerin ardından ünlü komedyen Ece Ronay'ın nişanlısı Mehmet Bilir'le bir araya gelerek bir video çekti. Taciz iddialarını kapatmak için Ronay'ın nişanlısını kullanan Erbil'e tepki yağdı.

Giriş Tarihi: 07.10.2021 10:19 Güncelleme Tarihi: 07.10.2021 10:20
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Mehmet Ali Erbil taciz mesajları attığı Ece Ronay’ın nişanlısıyla buluştu! Çektiği videoya tepki yağdı

Ece Ronay, klibinde oynayan Mehmet Ali Erbil tarafından tacize edildiğini söyleyerek şovmenin kendisine "Bu gece yanında uyumak istiyorum" şeklindeki mesajları ifşa etti.

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Mehmet Ali Erbil taciz mesajları attığı Ece Ronay’ın nişanlısıyla buluştu! Çektiği videoya tepki yağdı

Atılan mesajları sosyal medya hesabından paylaşan genç kız, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda da bulundu. Adliye çıkışı yaptığı konuşmada ise "Nişanlıma telefon üzerinden beyefendinin asistanı gizli numaradan arayarak 50 bin lira para teklifinde bulundu" dedi.

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Mehmet Ali Erbil taciz mesajları attığı Ece Ronay’ın nişanlısıyla buluştu! Çektiği videoya tepki yağdı

ERBİL'DEN YENİ HAMLE

Katıldığı canlı yayında suçlamaları kabul etmeyen telefonunu asistanının kullandığını söyleyen şovmenden yeni bir hamle geldi. Ece Ronay'ın nişanlısı Mehmet Bilir'le bir araya gelerek bir video çekti.

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Mehmet Ali Erbil taciz mesajları attığı Ece Ronay’ın nişanlısıyla buluştu! Çektiği videoya tepki yağdı

'OLAY KAPANDI' MESAJI VERDİ

Videoda artık olayları sonlandırmak istediğini dile getiren Erbil, "Mehmet kardeşim, Ece Noray'ın nişanlısı. Ben onun nişanlı olduğunu bile bilmiyordum, bırak Mehmet olduğunu. Mehmet'i bu olayları kapatalım diye, üstünü örtelim diye davet ettim. Çünkü gerçekten çok rahatsız olduk. Hem kamuoyu, hem biz hem o taraf bu taraf. O da beni kırmadı, davetime icabet etti ve geldi. Evimde yemeğimi yedi." ifadelerini kullandı.

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Mehmet Ali Erbil taciz mesajları attığı Ece Ronay’ın nişanlısıyla buluştu! Çektiği videoya tepki yağdı

Nişanlısı Mehmet Rüştü Bilir ise, "Teşekkür ederim abi, sen de bizi çok güzel ağırladın" yanıtı ile videoyu sonlandırdı.