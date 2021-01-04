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Haberler Galeri Hande Erçel’den beklenen Murat Dalkılıç hamlesi geldi

Hande Erçel’den beklenen Murat Dalkılıç hamlesi geldi

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç evliliğe giden ilişkilerini geçtiğimiz yaz aylarında sonlandırmıştı. Çiftin ayrılık haberleriyle hayranlarını şaşırtırken isimleri birlikte anılmaya da devam etti. Hande Erçel'in rol arkadaşı Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı haberleri sonrası Dalkılıç'ın Erçel'i takipten çıkarmasının ardından bir flaş hamle de güzel oyuncudan geldi.

Giriş Tarihi: 04.01.2021 15:04
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Hande Erçel’den beklenen Murat Dalkılıç hamlesi geldi

Magazin dünyasının gözde isimlerinden Hande Erçel ve Murat Dalkılıç, üç yıl sürdürdükleri bir dargın bir barışık ilişkilerini geçtiğimiz aylarda noktalamıştı.

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Hande Erçel’den beklenen Murat Dalkılıç hamlesi geldi

Aşk sona erdikten sonra arkadaş kalacaklarını açıklayan ünlü çift, sosyal medyada birbirlerini takip etmeye devam ediyordu.

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Hande Erçel’den beklenen Murat Dalkılıç hamlesi geldi

Murat Dalkılıç'ın, bir süredir rol arkadaşı Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı konuşulan Hande Erçel'i Instagram hesabından silmesi dikkat çekti.

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Hande Erçel’den beklenen Murat Dalkılıç hamlesi geldi

Haberin magazin gündemine bomba gibi düşmesinin ardından bu kez de Erçel'den gelen hamle konuşulmaya başlandı.

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Hande Erçel’den beklenen Murat Dalkılıç hamlesi geldi

Güzel oyuncu, eski aşkını sildi. Hatta iddiaya göre; Erçel, Dalkılıç'ı silmekle kalmadı, aynı zamanda engelledi.