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05 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Hande Erçel’den beklenen Murat Dalkılıç hamlesi geldi
Hande Erçel ve Murat Dalkılıç evliliğe giden ilişkilerini geçtiğimiz yaz aylarında sonlandırmıştı. Çiftin ayrılık haberleriyle hayranlarını şaşırtırken isimleri birlikte anılmaya da devam etti. Hande Erçel'in rol arkadaşı Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı haberleri sonrası Dalkılıç'ın Erçel'i takipten çıkarmasının ardından bir flaş hamle de güzel oyuncudan geldi.
Giriş Tarihi: 04.01.2021 15:04
Magazin dünyasının gözde isimlerinden Hande Erçel ve Murat Dalkılıç, üç yıl sürdürdükleri bir dargın bir barışık ilişkilerini geçtiğimiz aylarda noktalamıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Aşk sona erdikten sonra arkadaş kalacaklarını açıklayan ünlü çift, sosyal medyada birbirlerini takip etmeye devam ediyordu.
Murat Dalkılıç'ın, bir süredir rol arkadaşı Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı konuşulan Hande Erçel'i Instagram hesabından silmesi dikkat çekti.
Haberin magazin gündemine bomba gibi düşmesinin ardından bu kez de Erçel'den gelen hamle konuşulmaya başlandı.
Güzel oyuncu, eski aşkını sildi. Hatta iddiaya göre; Erçel, Dalkılıç'ı silmekle kalmadı, aynı zamanda engelledi.