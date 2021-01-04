Hande Erçel’den beklenen Murat Dalkılıç hamlesi geldi

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç evliliğe giden ilişkilerini geçtiğimiz yaz aylarında sonlandırmıştı. Çiftin ayrılık haberleriyle hayranlarını şaşırtırken isimleri birlikte anılmaya da devam etti. Hande Erçel'in rol arkadaşı Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı haberleri sonrası Dalkılıç'ın Erçel'i takipten çıkarmasının ardından bir flaş hamle de güzel oyuncudan geldi.