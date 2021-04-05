Mehmet Ali Erbil oğlu Ali Sadi’yi paylaştı! Görenler şaştı kaldı

Yaklaşık iki yıl önce evinde geçirdiği kaza sonucu uzun süre tedavi gören Mehmet Ali Erbil, zor günleri atlatmaya başladı. Yeniden sağlığına kavuşmaya başlayan Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye başladı. Çocuklarıyla fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmeyen komedyen, oğlu Ali Sadi ile karesini paylaştı. Gözlerden uzak büyüyen ve babasının boyunu geçen Ali Sadi'nin babasına benzerliği dikkatlerden kaçmadı.