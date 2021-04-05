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05 Nisan 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Mehmet Ali Erbil oğlu Ali Sadi’yi paylaştı! Görenler şaştı kaldı Mehmet Ali Erbil oğlu Ali Sadi’yi paylaştı! Görenler şaştı kaldı
Yaklaşık iki yıl önce evinde geçirdiği kaza sonucu uzun süre tedavi gören Mehmet Ali Erbil, zor günleri atlatmaya başladı. Yeniden sağlığına kavuşmaya başlayan Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye başladı. Çocuklarıyla fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmeyen komedyen, oğlu Ali Sadi ile karesini paylaştı. Gözlerden uzak büyüyen ve babasının boyunu geçen Ali Sadi'nin babasına benzerliği dikkatlerden kaçmadı.
Giriş Tarihi: 05.04.2021 19:15 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 19:16
Mehmet Ali Erbil, kötü günleri geride bıraktı. Erbil önceki gün oğlu Ali Sadi ile yemek yerken çekilen bir fotoğrafını paylaştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, iki yıl önce evinin banyosunda düşerek yaralanmış, 'Kaçış Sendromu' hastalığı da nüksedince uzun süreli bir tedaviye başlamıştı. Aylarca yoğum bakımda tedavi gören Erbil, artık sıkıntılı günlerini geride bıraktı.
Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Erbil, son olarak oğlu Ali Sadi ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaştı.
Ünlü şovmenin Tuğba Coşkun ile evliliğinden dünyaya gelen 14 yaşındaki oğlu Ali Sadi'nin, babasına olan benzerliği dikkat çekti. Takipçileri baba-oğulun benzerliğiyle ilgili yorumlarda bulundu.
İşte Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi ve birçok ünlü ismin çocukları…