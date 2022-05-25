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Mehmet Ali Erbil kendini sansürledi! Muhabirlerden kaçan Mehmet Ali Erbil konuşmamak için bakın ne yaptı

Mehmet Ali Erbil, bakın bu sefer ne yaptı! Melike Öcalan'a sahnede söylediği sözlerle olay olan Erbil, son hareketiyle de yine bomba etkisi yarattı! Geçen haftalarda katıldığı ödül töreninde söylediği sözler yüzünden magazin gündemine damga vuran Mehmet Ali Erbil, yine herkesi çok şaşırttı. "Kaçış sendromu" hastalığı sebebiyle zor zamanlar geçiren Mehmet Ali Erbil, katıldığı ödül töreninde; sunucu Melike Öcalan'a "Elimi değdirdiğim meşhur oluyor ama sana değdiremedim" demişti. Bu sözlerle gündeme adeta bomba gibi düşen Erbil, yaşananlar hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Önceki gün bir mekandan çıkarken görüntülenen ünlü şovmen, gazetecilerin sorularına yanıt vermemek için bakın ne yaptı...

Giriş Tarihi: 25.05.2022 14:40 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 14:43
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Mehmet Ali Erbil kendini sansürledi! Muhabirlerden kaçan Mehmet Ali Erbil konuşmamak için bakın ne yaptı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, dört yıl önce evinin banyosunda ayağının kayması sonucu düşmüştü. O sırada kaburgaları kırılan ve akciğer zarı yırtılarak iç kanamaya sebep olmuştu. Halk arasında "kaçış sendromu" olarak bilinen hastalığı da nükseden ünlü şovmen yaşadıkları yüzünden ekranlardan uzak kalmıştı. Bir süre tedavi gören Erbil, başarılı geçen tedavinin ardından eski günlerine geri döndü.

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Mehmet Ali Erbil kendini sansürledi! Muhabirlerden kaçan Mehmet Ali Erbil konuşmamak için bakın ne yaptı

Erbil, ağır bir hastalık geçirdiğini belirterek, "Uzun bir tedavinin ardından kendimi çok iyi hissediyorum. Her geçen gün daha iyi duruma geldik. Sevenlerimin birçoğu bana dualar etti, onların dualarıyla ve tedavilerle ayakta kaldık. Şükürler olsun ki şu anda çok iyi durumdayım" demişti.

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Mehmet Ali Erbil kendini sansürledi! Muhabirlerden kaçan Mehmet Ali Erbil konuşmamak için bakın ne yaptı

ŞOK SÖZLER

Şimdilerde yeni projesi için hazırlanan Mehmet Ali Erbil, önceki akşam bir derginin düzenlediği ödül törenine katılmıştı. Ödül vermek için sahneye çıkan Mehmet Ali Erbil ve ödül töreninin sunucusu Melike Öcalan arasındaki diyalog sosyal medyada gündem olmuştu.

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Mehmet Ali Erbil kendini sansürledi! Muhabirlerden kaçan Mehmet Ali Erbil konuşmamak için bakın ne yaptı

"BİR SANA DEĞDİREMEDİM ELİMİ"

Mehmet Ali Erbil, ödülü vereceği anlarda törenin sunucusu Melike Öcalan'a yönelerek, "Çok güzelleşmişsin sen. Elimi değdirdiğim herkes meşhur oluyordu. Bir sana değdiremedim elimi" ifadelerini kullandı. Neye uğradığını şaşıran Öcalan, bu sözlerin ardından "Ben şoktayım. 20 yıldır başıma böyle bir şey gelmedi" ifadelerini kullanmıştı.

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Mehmet Ali Erbil kendini sansürledi! Muhabirlerden kaçan Mehmet Ali Erbil konuşmamak için bakın ne yaptı

"İSTEMEDİĞİM BİR DURUMUN İÇİNDE KALDIM"

"Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programının canlı yayınına telefonla bağlanan Melike Öcalan, Erbil'in sözleriyle ilgili konuşmuştu.

"Çok sevdiğimiz, değerli bir abimizin ödül gecesinde böyle bir şeyin konuşuluyor olması can sıkıcı" diyen ünlü isim, "Küçük yaşlardan beri sektördeyim ve içinde yer almak istemediğim bir durumun içinde kaldım. Üzücü bir şey. Konu farklı yerlere gidecek diye sakin kalmaya çalıştım" ifadelerini kullanmıştı.