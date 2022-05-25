Mehmet Ali Erbil kendini sansürledi! Muhabirlerden kaçan Mehmet Ali Erbil konuşmamak için bakın ne yaptı

Mehmet Ali Erbil, bakın bu sefer ne yaptı! Melike Öcalan'a sahnede söylediği sözlerle olay olan Erbil, son hareketiyle de yine bomba etkisi yarattı! Geçen haftalarda katıldığı ödül töreninde söylediği sözler yüzünden magazin gündemine damga vuran Mehmet Ali Erbil, yine herkesi çok şaşırttı. "Kaçış sendromu" hastalığı sebebiyle zor zamanlar geçiren Mehmet Ali Erbil, katıldığı ödül töreninde; sunucu Melike Öcalan'a "Elimi değdirdiğim meşhur oluyor ama sana değdiremedim" demişti. Bu sözlerle gündeme adeta bomba gibi düşen Erbil, yaşananlar hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Önceki gün bir mekandan çıkarken görüntülenen ünlü şovmen, gazetecilerin sorularına yanıt vermemek için bakın ne yaptı...