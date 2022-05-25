Bir Zamanlar Çukurova’da büyük finale son 4 bölüm! Abdülkadir tutuklanıyor Hakan köşeye sıkışıyor!

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' büyük finale doğru adım adım ilerlerken, dördüncü sezonunda da perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor! 'Bir Zamanlar Çukurova' 26 Mayıs Perşembe akşamı 20.00'de 138'inci bölümüyle atv ekranında olacak.