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Bir Zamanlar Çukurova’da büyük finale son 4 bölüm! Abdülkadir tutuklanıyor Hakan köşeye sıkışıyor!

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' büyük finale doğru adım adım ilerlerken, dördüncü sezonunda da perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor! 'Bir Zamanlar Çukurova' 26 Mayıs Perşembe akşamı 20.00'de 138'inci bölümüyle atv ekranında olacak.

Giriş Tarihi: 25.05.2022 13:55
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Bir Zamanlar Çukurova’da büyük finale son 4 bölüm! Abdülkadir tutuklanıyor Hakan köşeye sıkışıyor!

Hakan'la vedalaşan Abdülkadir, Çukurova'dan ayrılmaya hazırlanırken polis baskınıyla ele geçirilir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bir Zamanlar Çukurova’da büyük finale son 4 bölüm! Abdülkadir tutuklanıyor Hakan köşeye sıkışıyor!

Amcasının katilinin yakalanması Fikret'i hayli memnun ederken, Ali Rıza'nın anlattıkları Abdülkadir'in tutuklanmasına neden olur.

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Bir Zamanlar Çukurova’da büyük finale son 4 bölüm! Abdülkadir tutuklanıyor Hakan köşeye sıkışıyor!

Haberi alan Vahap küplere binerek Hakan'dan hesap sorar.

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Bir Zamanlar Çukurova’da büyük finale son 4 bölüm! Abdülkadir tutuklanıyor Hakan köşeye sıkışıyor!

Hakan bir yandan suçlunun yakalanmasından memnun gibi görünürken, diğer yandan Vahap'ın da baskısı ile Abdülkadir'i hapisten çıkarmanın yollarını aramaya başlar.

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Bir Zamanlar Çukurova’da büyük finale son 4 bölüm! Abdülkadir tutuklanıyor Hakan köşeye sıkışıyor!

Hakan'ın bu tavırları Züleyha'nın şüphelerini artıracaktır.