07 Ekim 2021, Perşembe
Mehmet Ali Erbil hakkında yeni skandal! Ece Ronay'ın nişanlısını silahlı adamlarla karşıladı
Ece Ronay'ın taciz iddiaları sonrası nişanlısı Mehmet Bilir'le bir araya gelen Mehmet Ali Erbil, dün akşam bir video yayınladı. Ece Ronay bugün 2. Sayfa programına konuk olurken yayına bağlanan Mehmet Bilir skandal iddialar ortaya attı. Dün gecenin detaylarını anlatan Bilir, Erbil'in kendisini silahlı adamlarla karşıladığını ve yayınlanan videonun montajlı olduğunu iddia ifade etti.
Giriş Tarihi: 07.10.2021 13:23 Güncelleme Tarihi: 07.10.2021 13:26
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