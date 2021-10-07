07 Ekim 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Mehmet Ali Erbil hakkında yeni skandal! Ece Ronay'ın nişanlısını silahlı adamlarla karşıladı

Mehmet Ali Erbil hakkında yeni skandal! Ece Ronay'ın nişanlısını silahlı adamlarla karşıladı

Ece Ronay'ın taciz iddiaları sonrası nişanlısı Mehmet Bilir'le bir araya gelen Mehmet Ali Erbil, dün akşam bir video yayınladı. Ece Ronay bugün 2. Sayfa programına konuk olurken yayına bağlanan Mehmet Bilir skandal iddialar ortaya attı. Dün gecenin detaylarını anlatan Bilir, Erbil'in kendisini silahlı adamlarla karşıladığını ve yayınlanan videonun montajlı olduğunu iddia ifade etti.

Giriş Tarihi: 07.10.2021 13:23 Güncelleme Tarihi: 07.10.2021 13:26
  • 1
  • 8
Mehmet Ali Erbil hakkında yeni skandal! Ece Ronay’ın nişanlısını silahlı adamlarla karşıladı

Ece Ronay'ın nişanlısı Mehmet Bilir, dün akşam Mehmet Ali Erbil ile bir araya gelmişti. Hatta ikili sosyal medyadan video yayımlamış ve Ece Ronay çok sinirlenmiş "Sanırım artık nişanlım değil" demişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Mehmet Ali Erbil hakkında yeni skandal! Ece Ronay’ın nişanlısını silahlı adamlarla karşıladı

Ece Ronay bu sabah 2. Sayfa programına konuk olurken yayına bağlanan Mehmet Bilir skandal iddialarda bulundu. Mehmet Ali Erbil'in kendisini silahlı adamlarla karşıladığını iddia eden Bilir, herkesi şoke etti.

  • 3
  • 8
Mehmet Ali Erbil hakkında yeni skandal! Ece Ronay’ın nişanlısını silahlı adamlarla karşıladı

"VİDEODAKİ BAZI KISIMLAR SİLİNMİŞ"

Programa bağlanan Mehmet Bilir ise dün gecenin detaylarını anlattı.

  • 4
  • 8
Mehmet Ali Erbil hakkında yeni skandal! Ece Ronay’ın nişanlısını silahlı adamlarla karşıladı

Mehmet Bilir açıklamasında "Çevremden de çok telefon alınca konuyu çözmek için Mehmet Ali Erbil'le görüşmek istedim. Beni evine davet etti. Dün akşam saat 8'de Sarıyer'deki evine gittim. Evinin önü çok kalabalıktı silahlı adamlar falan vardı. Arayıp sen beni tongaya mı düşürmeye çalışıyorsun kapıda silahlı adamlar var dedim. 'Sıkıntı yok gel' dedi."

  • 5
  • 8
Mehmet Ali Erbil hakkında yeni skandal! Ece Ronay’ın nişanlısını silahlı adamlarla karşıladı

"Girdik içeri normal konuştuk. Ben dedim Ece'nin böyle konularla gündem olmasını istemiyorum. Ben Ece'yi bu durumdan çıkartmak istiyorum. Senden bir özür mesajı bekliyorum. 'Ben yaparım senin için sorun yok' dedi. İlk defa böyle bir olayla karşı karşıya geldiğim için ne yapacağımı bilemedim."