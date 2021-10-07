Mehmet Ali Erbil hakkında yeni skandal! Ece Ronay’ın nişanlısını silahlı adamlarla karşıladı

"Girdik içeri normal konuştuk. Ben dedim Ece'nin böyle konularla gündem olmasını istemiyorum. Ben Ece'yi bu durumdan çıkartmak istiyorum. Senden bir özür mesajı bekliyorum. 'Ben yaparım senin için sorun yok' dedi. İlk defa böyle bir olayla karşı karşıya geldiğim için ne yapacağımı bilemedim."

