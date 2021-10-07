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Haberler Galeri İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli düğününden ilk görüntüler geldi! Davullu zurnalı evinden aldı

İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli düğününden ilk görüntüler geldi! Davullu zurnalı evinden aldı

Uzun süredir aşk yaşayan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, pandemi nedeniyle iki kez düğünlerini ertelemişti. Bugün nikah masasına oturacak olan çift, sosyal medya hesabından paylaşımlara başladı. İdo Tatlıses nişanlısını davulla zurnayla evinden aldı. O anlar takipçileriyle paylaşıldı. İşte gelin ve damattan ilk görüntüler...

Giriş Tarihi: 07.10.2021 13:57 Güncelleme Tarihi: 07.10.2021 14:14
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İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli düğününden ilk görüntüler geldi! Davullu zurnalı evinden aldı

Bugün nikah masasına oturmaya hazırlanan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'i düğün heyecanı sardı. İdo Tatlıses davul zurna eşliğinde müstakbel eşinin evine gitti.

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İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli düğününden ilk görüntüler geldi! Davullu zurnalı evinden aldı

'Kız evi naz evi' diyen Şefkatli'nin arkadaşları İdo Tatlıses'ten para istedi. Mutlu çift daha sonra davul zurna eşliğinde evin kapısına indi. Karşılıklı göbek atan sevgililerin o anları kameralara yansıdı.

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İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli düğününden ilk görüntüler geldi! Davullu zurnalı evinden aldı

Yasemin Şefkatli beyaz sade bir elbise tercih ederken, İdo Tatlıses trençkot giydi.

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İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli düğününden ilk görüntüler geldi! Davullu zurnalı evinden aldı

KALABALIK DÜĞÜNDEN VAZGEÇTİLER

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, daha önce Haliç Kongre Merkezi'nde bin kişilik bir düğünle evlenmeyi planlamış ancak pandemi nedeniyle vazgeçmişti. Daha sade bir düğün yapmayı tercih eden çift, bu akşam lüks bir otelde evlenecek.

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İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli düğününden ilk görüntüler geldi! Davullu zurnalı evinden aldı

DERYA TUNA DÜĞÜN ÖNCESİ ALIŞVERİŞTE...

İbrahim Tatlıses'in eski eşi ve oğlu İdo'nun annesi Derya Tuna, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı.