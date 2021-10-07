İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli düğününden ilk görüntüler geldi! Davullu zurnalı evinden aldı

KALABALIK DÜĞÜNDEN VAZGEÇTİLER

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, daha önce Haliç Kongre Merkezi'nde bin kişilik bir düğünle evlenmeyi planlamış ancak pandemi nedeniyle vazgeçmişti. Daha sade bir düğün yapmayı tercih eden çift, bu akşam lüks bir otelde evlenecek.