06 Eylül 2022, Salı
Mehmet Ali Erbil hakkında şok karar! Mahkeme harekete geçti
Mehmet Ali Erbil hakkında mahkemeden şok karar! Klibinde oynadığı şarkıcı Ece Ronay Bilir'i taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla, toplamda 8 yıl 10 aya kadar hapsi istenen Erbil hakkında duruşmaya katılmadığı gerekçesiyle zorla getirilme kararı çıkartıldı. Duruşmada Erbil'in ağabeyi Mustafa Erbil ve asistanı tanık olarak dinlendi.
Giriş Tarihi: 06.09.2022 12:43 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022 12:43
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