Mehmet Ali Erbil hakkında şok karar! Mahkeme harekete geçti

"MESAJI BEN YAZDIM"

Mehmet Ali Erbil'in asistanı Nuray Kaya da tanık olarak verdiği ifadede, "Hanımefendi, Mehmet Ali Erbil'e instagram üzerinden ulaşarak, klipte oynaması için teklif götürdü. Mehmet Ali Erbil teklifi kabul etti. İlk klip çekildi. İkinci klibin çekiminin bitmesiyle ekip olarak yemeğe davet ettiler. Sonra vazgeçtiler. Hanımefendi, Mehmet Ali Erbil'in tek başına gelmesini istedi. Ben 'tek başınıza gitmeyin' dedim. Hanımefendi 'asistanınızı getirmeyin' dedi. Ben de 'istiyorsa kendisi gelsin kahveye' dedim. Sanık ile aynı odada kalırım. Gece sanık, şikayetçinin kendisini çağırdığını, uygunsuz fotoğraf attığını söyledi. Ben de telefonu aldım, 'Çok istiyorsan sen gel, bu gece koynumda yat' diye mesaj attım. Birkaç uygunsuz fotoğraf daha yolladı. Ertesi gün ise mesajları ifşa etti" dedi.