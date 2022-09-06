06 Eylül 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Dilan Çiçek Deniz estetik harikası çıktı! Güzelliğiyle hayran bırakıyordu eski halini gören tanıyamadı

Dilan Çiçek Deniz estetik harikası çıktı! Güzelliğiyle hayran bırakıyordu eski halini gören tanıyamadı

Çukur, Alev Alev, Bodrum Masalı gibi yapımlarda rol alan Dilan Çiçek Deniz, şimdilerde İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile dolu dizgin aşk yaşıyor. Sevgilisiyle pozlarını sosyal medyadan yayınlamayı ihmal etmeyen güzel oyuncu, son olarak ikiliden siyah dantelli poz verdi. Venedik Film Festivali'nde kırmızı halıda yürüyen Deniz, pozlarıyla sosyal medyayı sallarken ortaya çıkan fotoğrafı şoke etti. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan oyuncunun estetiksiz halini gören tanıyamadı. İşte Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz hali...

Giriş Tarihi: 06.09.2022 14:23 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022 14:23
  • 1
  • 157
Dilan Çiçek Deniz estetik harikası çıktı! Güzelliğiyle hayran bırakıyordu eski halini gören tanıyamadı

Rol aldığı yapımlarla oyunculuk kariyerinde hızla yükselen Dilan Çiçek Deniz, İrlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson ile yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 157
Dilan Çiçek Deniz estetik harikası çıktı! Güzelliğiyle hayran bırakıyordu eski halini gören tanıyamadı

Şimdilerde Venedik Film Festivali'ne katılmak için Venedik'e giden ünlü isim, iddialı elbisesi ile birbirinden farklı fotoğraflar da çekildi.

  • 3
  • 157
Dilan Çiçek Deniz estetik harikası çıktı! Güzelliğiyle hayran bırakıyordu eski halini gören tanıyamadı

Pozlarıyla kendisine hayran bırakan Deniz'in ortaya çıkan fotoğrafı şoke etti.

  • 4
  • 157
Dilan Çiçek Deniz estetik harikası çıktı! Güzelliğiyle hayran bırakıyordu eski halini gören tanıyamadı

Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan oyuncunun estetiksiz halini gören tanıyamadı. İşte Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz hali...

  • 5
  • 157
Dilan Çiçek Deniz estetik harikası çıktı! Güzelliğiyle hayran bırakıyordu eski halini gören tanıyamadı

Rabia Soytürk