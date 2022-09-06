Dilan Çiçek Deniz estetik harikası çıktı! Güzelliğiyle hayran bırakıyordu eski halini gören tanıyamadı

Çukur, Alev Alev, Bodrum Masalı gibi yapımlarda rol alan Dilan Çiçek Deniz, şimdilerde İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile dolu dizgin aşk yaşıyor. Sevgilisiyle pozlarını sosyal medyadan yayınlamayı ihmal etmeyen güzel oyuncu, son olarak ikiliden siyah dantelli poz verdi. Venedik Film Festivali'nde kırmızı halıda yürüyen Deniz, pozlarıyla sosyal medyayı sallarken ortaya çıkan fotoğrafı şoke etti. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan oyuncunun estetiksiz halini gören tanıyamadı. İşte Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz hali...