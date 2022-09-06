Adrina Lima 3. kez anne oldu! Bebeğine verdiği isim şaşkına çevirdi

Adriana Lima üçüncü kez anne oldu. Marko Jaric ile ayrılığının ardından Andre Lemmer ile aşk yaşamaya başlayan Lima, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hamile olduğunu duyurmuştu. Ünlü model doğumunu da yine Instagram hesabından duyurdu. Lima, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla bebeğinin fotoğrafını ve ismini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Koydukları isim duyanları şaşkına çevirdi.