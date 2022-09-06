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Adrina Lima 3. kez anne oldu! Bebeğine verdiği isim şaşkına çevirdi

Adriana Lima üçüncü kez anne oldu. Marko Jaric ile ayrılığının ardından Andre Lemmer ile aşk yaşamaya başlayan Lima, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hamile olduğunu duyurmuştu. Ünlü model doğumunu da yine Instagram hesabından duyurdu. Lima, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla bebeğinin fotoğrafını ve ismini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Koydukları isim duyanları şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 06.09.2022 12:06 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022 12:06
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Adrina Lima 3. kez anne oldu! Bebeğine verdiği isim şaşkına çevirdi

Top model Adriana Lima, üçüncü kez anne olduğunu bir sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. 41 yayındaki Lima ile bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Andre Lemmers'in bir erkek bebekleri oldu. Lima, eski eşi Marko Jaric ile olan evliliğinden iki kız çocuk annesi.

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Adrina Lima 3. kez anne oldu! Bebeğine verdiği isim şaşkına çevirdi

Son olarak sevgilisiyle birlikte mayıs ayında düzenlenen 75'inci Cannes Film Festivali'nde kameraların karşısına çıkmıştı. Lima, o zamandan bu yana da evde dinleniyor ve çok fazla göz önüne çıkmıyordu.

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Adrina Lima 3. kez anne oldu! Bebeğine verdiği isim şaşkına çevirdi

ünlü model Adriana Lima, 75'inci Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısına bir kez daha damgasını vurdu. 40 yaşında üçüncü kez annelik heyecanı yaşayan Lima ile sevgilisi Andre Lemmers, festival kapsamında gösterilen Elvis filminin galasına katıldı.

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Adrina Lima 3. kez anne oldu! Bebeğine verdiği isim şaşkına çevirdi

MUTLU HABERİ BÖYLE PAYLAŞTI

Adriana Lima, Cyan adını verdikleri bebeğin dünyaya gelişini bir Instagram paylaşımıyla duyurdu. Oğlunun bir gözünün fotoğrafını paylaşan Lima, bebeklerine isim olarak seçtikleri Cyan'ın; görünen ışık spektrumunda yeşil ile mavi arasında bir renk olduğunu yazdı.

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Adrina Lima 3. kez anne oldu! Bebeğine verdiği isim şaşkına çevirdi

Cyan'ın aynı zamanda Maldivler ve Bora Bora adalarındaki denizin rengi olduğunu belirtip sonra da "Cyan şimdi bizim en sevdiğimiz renk. Oğlumuzun gözlerinin rengi. Dünyamıza hoş geldin Cyan Lime Lemmers" satırlarını ekledi. Lima oğlunun 29 Ağustos'ta dünyaya geldiğini belirtti.