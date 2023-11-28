28 Kasım 2023, Salı
Mehmet Ali Erbil eski aşkıyla fena yakalandı! “Magazin geldi kaçma”
Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile birliktelik yaşamaya başlamış, ikili kısa sürede evlilik kararı almıştı. Ancak nikah masasına oturmaları beklenirken ayrılık haberi gelmişti. Ayrılığın ardından açıklama yapan Ceylan, "Ciddi ilişki yaşanacak bir insan değilmiş" ifadelerini kullandı. Ünlü şovmen, bu kez eski sevgilisi Alisa Nasya ile kameralara yansıdı.
Giriş Tarihi: 28.11.2023 09:22 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 09:22
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