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Mehmet Ali Erbil eski aşkıyla fena yakalandı! “Magazin geldi kaçma”

Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile birliktelik yaşamaya başlamış, ikili kısa sürede evlilik kararı almıştı. Ancak nikah masasına oturmaları beklenirken ayrılık haberi gelmişti. Ayrılığın ardından açıklama yapan Ceylan, "Ciddi ilişki yaşanacak bir insan değilmiş" ifadelerini kullandı. Ünlü şovmen, bu kez eski sevgilisi Alisa Nasya ile kameralara yansıdı.

Giriş Tarihi: 28.11.2023 09:22 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 09:22
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Mehmet Ali Erbil eski aşkıyla fena yakalandı! “Magazin geldi kaçma”

Şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'a, doğum günü partisinde özel yapım bir yüzük hediye etmişti. Yakında nikâh masasına oturması beklenen ikiliden geçtiğimiz günlerde kötü haber gelmişti.

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Mehmet Ali Erbil eski aşkıyla fena yakalandı! “Magazin geldi kaçma”

Gülseren Ceylan, "Toplu cevap olsun" mesajı ile Instagram hesabından sürpriz bir paylaşım yapmış, ünlü şovmen ile ayrıldıklarını duyurarak; "Mehmet Ali Erbil ile yollarımı ayırdım. Kendisine hayatta başarılar dilerim. Size buradan toplu cevap olsun, bir daha bu konu hakkında konuşmayacağım" diye yazmıştı.

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Mehmet Ali Erbil eski aşkıyla fena yakalandı! “Magazin geldi kaçma”

"UZUN BİR ARADAN SONRA İLK DEFA TEK EŞLİ OLDUM"

Erbil ise ayrılığıyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

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Mehmet Ali Erbil eski aşkıyla fena yakalandı! “Magazin geldi kaçma”

"Gülseren benden ev ya da araba istemedi. Marka alışverişler yapmak da istemedi. Sadece aşkı için Almanya'da ailesini, işini ve arkadaşlarını terk edip benim yanıma geldi. 4 aylık bir süreç oldu. Aynı evi paylaştık. Aramızda ikinci şahıslar olmadı. Ben uzun bir aradan sonra ilk defa tek eşli oldum. İbrahim Tatlıses de tanıktır buna. Tatlıses bana 'Kirvem bu kızın hiç dışarda gözü yok.' derdi. Ailesi reddetti kızcağızı, severek ayrılmak zorunda kaldık. O genç bir kadın ve bir geleceği var, benimle birlikte geleceği olmayabilirdi. Allah iyi insanlar çıkarsın karşısına."

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Mehmet Ali Erbil eski aşkıyla fena yakalandı! “Magazin geldi kaçma”

"CİDDİ İLİŞKİ YAŞANACAK İNSAN DEĞİLMİŞ"

Gülseren Ceylan'dan da eski aşkına yanıt gecikmemiş, "Ondan ev ve araba istediğim iddialarını yalanladı zaten. Hiçbir şey istemedim. Ciddi ilişki yaşanacak bir insan değilmiş. Ben de bunu fark ettiğim için evden ayrıldım. Çok başına buyruk bir insan Mehmet Ali. Ben öyle bir insan değilim" demişti.