Ünlü diyetisyen Ender Saraç’tan eşi Benan Saraç’a şiddet davası! Uzaklaştırma kararı aldırdı

Ender Saraç, 10 yıl önce evlendiği iki çocuğunun annesi Benan Saraç'ın kendisine tekme tokat saldırdığını ve kravatla boynunu sıkarak nefes almasına engel olduğunu iddia ederek 1 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Benan Saraç ise psikolojik şiddete uğradığını söyledi.