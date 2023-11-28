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Haberler Galeri Ünlü diyetisyen Ender Saraç’tan eşi Benan Saraç’a şiddet davası! Uzaklaştırma kararı aldırdı

Ünlü diyetisyen Ender Saraç’tan eşi Benan Saraç’a şiddet davası! Uzaklaştırma kararı aldırdı

Ender Saraç, 10 yıl önce evlendiği iki çocuğunun annesi Benan Saraç'ın kendisine tekme tokat saldırdığını ve kravatla boynunu sıkarak nefes almasına engel olduğunu iddia ederek 1 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Benan Saraç ise psikolojik şiddete uğradığını söyledi.

Giriş Tarihi: 28.11.2023 09:42 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 09:42
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Ünlü diyetisyen Ender Saraç’tan eşi Benan Saraç’a şiddet davası! Uzaklaştırma kararı aldırdı

2013 yılında evlenen ve 2 çocukları olan Ender Saraç ve Benan Saraç bir süre önce ayrı yaşamaya başlamıştı.

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Ünlü diyetisyen Ender Saraç’tan eşi Benan Saraç’a şiddet davası! Uzaklaştırma kararı aldırdı

Olaylı ayrılık süreci yaşayan ikili mahkemelik oldu. İddiaya göre Benan Saraç, eşi Ender Saraç'ın boynuna kravatı dolayarak sıktı ve nefes almasını engellemeye çalıştı. Başka bir gün eşine tekme tokat saldıran Benan Saraç, ünlü doktorun kasıklarından yaralanmasına neden oldu.

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Ünlü diyetisyen Ender Saraç’tan eşi Benan Saraç’a şiddet davası! Uzaklaştırma kararı aldırdı

Ender Saraç'ın ayrı yaşadığı evine de gelen Benan Saraç, evdeki eşyalara zarar verdi. Ender Saraç'ın kliniğinde ise çalışanların gözü önünde hakaretler etti, tehditte bulundu.

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Ünlü diyetisyen Ender Saraç’tan eşi Benan Saraç’a şiddet davası! Uzaklaştırma kararı aldırdı

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

Ender Saraç, mahkemeye verdiği dilekçesinde eşi Benan Saraç'ın haksız ve hukuka aykırı eylemleri nedeniyle uğradığı tehdit, hakaret, psikolojik ve fiziksel şiddetin son bulmasını talep etti.

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Ünlü diyetisyen Ender Saraç’tan eşi Benan Saraç’a şiddet davası! Uzaklaştırma kararı aldırdı

Talebi haklı bulan mahkeme, Benan Saraç'ın 1 ay süreyle eşi Ender Saraç'a yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine ve bulunduğu konuta veya işyerine yaklaşmamasına karar verdi.