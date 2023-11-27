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Bensu Soral ‘estetiğim yok’ dedi sosyal medya yıkıldı! “Fotoğraflarına bir bak istersen”

Son olarak Tuzak dizisiyle izleyici karşısına çıkan Bensu Soral, yüzündeki değişimle olay olmuştu. Çenesine ve dudaklarına dolgu yaptıran oyuncu, son haliyle eleştirilmişti. Estetik yaptırmadığını söyleyen Soral, "Estetiğim yok. Kendimi güzel buluyorum. Ortalama güzelliğim olduğunu düşünüyorum" açıklamasında sonra sosyal medyanın adeta diline düştü. Açıklaması yorum yağmuruna tutulurken eski hali fotoğrafları yeniden gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 27.11.2023 16:19
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Bensu Soral ‘estetiğim yok’ dedi sosyal medya yıkıldı! “Fotoğraflarına bir bak istersen”

Bensu Soral, yüzündeki değişimle eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.

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Bensu Soral ‘estetiğim yok’ dedi sosyal medya yıkıldı! “Fotoğraflarına bir bak istersen”

Dudaklarına ve çenesine dolgu yaptıran oyuncu sipsivri çenesiyle sosyal medyadan geçer not alamamıştı.

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Bensu Soral ‘estetiğim yok’ dedi sosyal medya yıkıldı! “Fotoğraflarına bir bak istersen”

32 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz yıl da çene ve dudak dolgusu yaptırdığı iddialarını ise "Yüzüm tamamen doğal, yıllardır aynı benim. Hiç estetiğim yok" diyerek yalanlamıştı.

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Bensu Soral ‘estetiğim yok’ dedi sosyal medya yıkıldı! “Fotoğraflarına bir bak istersen”

Güzel oyuncu Bensu Soral son zamanlarda kendisine yapılan estetik iddialarına yine yanıt verdi. Soral, iddiaların gerçek olmadığını ve estetiksiz olduğunu söyledi.

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Bensu Soral ‘estetiğim yok’ dedi sosyal medya yıkıldı! “Fotoğraflarına bir bak istersen”

"Estetiğim yok ama iki tane dişim eksik doğuştan. Kendimi güzel buluyorum. Ortalama güzelliğim olduğunu düşünüyorum." yok diyen oyuncuya takipçilerinden şu yorumlar geldi: