27 Kasım 2023, Pazartesi
Bensu Soral ‘estetiğim yok’ dedi sosyal medya yıkıldı! “Fotoğraflarına bir bak istersen”
Son olarak Tuzak dizisiyle izleyici karşısına çıkan Bensu Soral, yüzündeki değişimle olay olmuştu. Çenesine ve dudaklarına dolgu yaptıran oyuncu, son haliyle eleştirilmişti. Estetik yaptırmadığını söyleyen Soral, "Estetiğim yok. Kendimi güzel buluyorum. Ortalama güzelliğim olduğunu düşünüyorum" açıklamasında sonra sosyal medyanın adeta diline düştü. Açıklaması yorum yağmuruna tutulurken eski hali fotoğrafları yeniden gündeme geldi.
Giriş Tarihi: 27.11.2023 16:19
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