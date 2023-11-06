06 Kasım 2023, Pazartesi
Mehmet Ali Erbil aşkı Gülseren Ceylan’ın başını yaktı! Ailesi tarafından reddedildi
66 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile birliktelik yaşamaya başlamış, iki kısa sürede evlilik kararı almıştı. Her fırsatta çok mutlu olduklarını ve aralarındaki yaş farkını umursamadıklarını belirten ikili geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı aldı. Ceylan'ı paragöz olmakla suçlayan Erbil, "İstekleri bitmiyordu ev, araba, pırlantalar istiyordu" demişti. Ayrılığın yankıları henüz devam ederken, Ceylan'ın, ailesi tarafından da reddedildiği ortaya çıktı! İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 06.11.2023 11:50 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 11:50
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