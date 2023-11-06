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Mehmet Ali Erbil aşkı Gülseren Ceylan’ın başını yaktı! Ailesi tarafından reddedildi

66 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile birliktelik yaşamaya başlamış, iki kısa sürede evlilik kararı almıştı. Her fırsatta çok mutlu olduklarını ve aralarındaki yaş farkını umursamadıklarını belirten ikili geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı aldı. Ceylan'ı paragöz olmakla suçlayan Erbil, "İstekleri bitmiyordu ev, araba, pırlantalar istiyordu" demişti. Ayrılığın yankıları henüz devam ederken, Ceylan'ın, ailesi tarafından da reddedildiği ortaya çıktı! İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.11.2023 11:50 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 11:50
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Mehmet Ali Erbil aşkı Gülseren Ceylan’ın başını yaktı! Ailesi tarafından reddedildi

Şovmen Mehmet Ali Erbil, kısa süre önce gönlünü kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'a kaptırmış, çift jet hızıyla evlilik kararı almıştı.

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Mehmet Ali Erbil aşkı Gülseren Ceylan’ın başını yaktı! Ailesi tarafından reddedildi

SPOR ARABA ALDI

Çift aralarındaki yaş farkı sebebiyle eleştiri alsa da, Erbil, sevgilisini hem tektaş yüzük hem de spor araba hediye etmişti.

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Mehmet Ali Erbil aşkı Gülseren Ceylan’ın başını yaktı! Ailesi tarafından reddedildi

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ile aynı yaşta olan Gülseren Ceylan "Durumun parayla ilgisi yok. Ben onun yanında çok mutluyum. Hayatımda hiç mutlu olmadığım kadar mutluyum kimsenin ne dediği de umurumda değil" şeklinde konuşmuştu.

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Mehmet Ali Erbil aşkı Gülseren Ceylan’ın başını yaktı! Ailesi tarafından reddedildi

Nikah hazırlıkları yapan çiftin bu birlikteliği uzun sürmedi. Gülseren Ceylan, sosyal medya hesabından Mehmet Ali Erbil ile ayrıldıklarını açıkladı.

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Mehmet Ali Erbil aşkı Gülseren Ceylan’ın başını yaktı! Ailesi tarafından reddedildi

"MEHMET ALİ ERBİL İLE YOLLARIMI AYIRDIM"

Gülseren Ceylan, Instagram hesabından şoke eden bir açıklamada bulunmuştu. Ceylan, şu ifadeleri kullanmıştı: