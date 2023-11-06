Deniz Uğur Gazze’de katliam yapan İsrail’e lanet okudu: Zamanınız doldu!

7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliam yapan işgalci İsrail'e dünyanın dört bir yanından tepki yağdı. Tüm dünyada sokağa çıkan insanlardan, "Katil İsrail soykırımı durdur" sesleri yükseldi. Oyuncu Deniz Uğur da Gazze'deki soykırıma tepki gösterdi. Geçtiğimiz günlerde sivil halk için birlik çağrısında bulunan oyuncu, bu kez İsrail'e yönelik sarf ettiği sözlerle dikkat çekti.