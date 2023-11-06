06 Kasım 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Deniz Uğur Gazze’de katliam yapan İsrail’e lanet okudu: Zamanınız doldu!

Deniz Uğur Gazze’de katliam yapan İsrail’e lanet okudu: Zamanınız doldu!

7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliam yapan işgalci İsrail'e dünyanın dört bir yanından tepki yağdı. Tüm dünyada sokağa çıkan insanlardan, "Katil İsrail soykırımı durdur" sesleri yükseldi. Oyuncu Deniz Uğur da Gazze'deki soykırıma tepki gösterdi. Geçtiğimiz günlerde sivil halk için birlik çağrısında bulunan oyuncu, bu kez İsrail'e yönelik sarf ettiği sözlerle dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 06.11.2023 12:38 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 12:38
  • 1
  • 13
Deniz Uğur Gazze’de katliam yapan İsrail’e lanet okudu: Zamanınız doldu!

7 Ekim'den bu yana hastaneleri, mülteci kamplarını, okulları, yerleşim yerlerini ve ibadethaneleri bombalayan İsrail dünyanın gözü önünde soykırıma ve savaş suçu işlemeye devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Deniz Uğur Gazze’de katliam yapan İsrail’e lanet okudu: Zamanınız doldu!

Tüm dünyada yapılan protestolarda "Gazze'deki katliam artık dursun", "Katil İsrail soykırımı durdur" sesleri yükseldi. Türk oyuncu Deniz Uğur da bu isimlerden oldu

  • 3
  • 13
Deniz Uğur Gazze’de katliam yapan İsrail’e lanet okudu: Zamanınız doldu!

Geçen günlerde İngilizce bir video yayınlayan Deniz Uğur, Filistin'deki zulme karşı insanlık olarak birleşme çağrısında bulundu.

  • 4
  • 13
Deniz Uğur Gazze’de katliam yapan İsrail’e lanet okudu: Zamanınız doldu!

Ünlü oyuncu, bu kez İsrail'e yönelik sarf ettiği sözlerle dikkat çekti. Uğur, yine İngilizce bir video yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:

  • 5
  • 13
Deniz Uğur Gazze’de katliam yapan İsrail’e lanet okudu: Zamanınız doldu!

"Güzel Kur'an derki; Allah tuzak kuranların en iyisidir. Hani o inkar edenler seni yakalayıp zindana atmak veya öldürmek yahut yurdundan çıkarmak için tuzak kuruyorlardı.