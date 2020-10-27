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Kuruluş Osman’da Bamsı Bey’in dönüşü tüm planları bozacak! Osman Bey iki ateş arasında...

Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın 31. bölüm fragmanı yayınlandı. Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen ve Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde, Osman Bey zorlu bir seçimin arifesindedir. Geyhatu'ya elçi gitme görevinin kendisine verilmemesiyle hayal kırıklığına uğrayan Osman Bey, babasını sözünü dinlemeyerek ağabeyinin peşine takılır. Bamsı Bey'in dönüşü ise Nikola ve Flatyos'un planlarına darbe vuracaktır. İşte Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 27.10.2020 11:31 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020 11:33
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Kuruluş Osman’da Bamsı Bey’in dönüşü tüm planları bozacak! Osman Bey iki ateş arasında...

Ertuğrul Bey'in Geyhatu'ya elçi gitme görevini Savcı Bey'e vermesi ile hayal kırıklığına uğrayan Osman Bey, babasının sözünü dinlemeyerek ağabeyinin peşine takılır.

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Kuruluş Osman’da Bamsı Bey’in dönüşü tüm planları bozacak! Osman Bey iki ateş arasında...

Dündar Bey'i Nikola ile anlaşma yapmakla görevlendiren Ertuğrul Bey, bu anlaşma ile obanın iki ateş arasında kalmasının önüne geçmek istemektedir ancak Nikola ve Flatyos, kurdukları tuzakla ve anlaşmadaki 'kısasa kısas' maddesini kullanarak Göktuğ'u zindana atar.

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Kuruluş Osman’da Bamsı Bey’in dönüşü tüm planları bozacak! Osman Bey iki ateş arasında...

BAMSI BEY'İN DÖNÜŞÜ PLANLARI BOZACAK

Bamsı Bey'in dönüşü ise Nikola ve Flatyos'un planlarına darbe vuracaktır.

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Kuruluş Osman’da Bamsı Bey’in dönüşü tüm planları bozacak! Osman Bey iki ateş arasında...

OSMAN BEY OYUNU BOZABİLECEK Mİ?

Osman Bey, kendisine kurulan oyunları bozabilecek mi? Göktuğ, zindandan kurtulabilecek mi? Bamsı Bey'in dönüşü Kayı Obası'nda dengeleri nasıl değiştirecek? Ertuğrul Bey'in Osman Bey'e olan tavrının sebebi ne? Savcı Bey, Geyhatu'yu ikna edebilecek mi? Yavlak Arslan'ın planına kim engel olacak?

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Kuruluş Osman’da Bamsı Bey’in dönüşü tüm planları bozacak! Osman Bey iki ateş arasında...

31. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

31. BÖLÜM 2.FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

30. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN