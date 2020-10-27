Kuruluş Osman’da Bamsı Bey’in dönüşü tüm planları bozacak! Osman Bey iki ateş arasında...

Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın 31. bölüm fragmanı yayınlandı. Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen ve Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde, Osman Bey zorlu bir seçimin arifesindedir. Geyhatu'ya elçi gitme görevinin kendisine verilmemesiyle hayal kırıklığına uğrayan Osman Bey, babasını sözünü dinlemeyerek ağabeyinin peşine takılır. Bamsı Bey'in dönüşü ise Nikola ve Flatyos'un planlarına darbe vuracaktır. İşte Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni bölümünde yaşanacaklar...